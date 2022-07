Šokující zpověď kanadské hvězdy: Zdrogovali mě, šest hodin nevím, co se se mnou dělo

Hvězdná kanadská plavkyně Mary-Sophie Harveyová oznámila, že ji během nedávného mistrovství světa v Budapešti zdrogovali.

Dvaadvacetiletá rodačka z provincie Quebec slavila 22. června na šampionátu v Budapešti bronzovou medaili ze štafety na 4×200 metrů volný způsob.

Poslední večer pobytu v maďarské metropoli trávila s přáteli - a dál si z něj nic nepamatuje. "Mám asi šestihodinové okno," přiznala Harveyová.

Vůbec neví, co dělala, ani to, jak se dostala do svého hotelového pokoje, v němž se probudila. Na těle měla řadu modřin, utrpěla otřes mozku a poranila si žebra.

"Nakonec jsem jela do nemocnice, kde se o mě postarali lékaři a psychologové. Poskytli mi nejlepší možnou péči," napsala kanadská plavkyně na Instagram.

Podle dostupných informací to zatím vypadá, že jí během večera někdo hodil drogy do pití. "Řekli mi, že se to stává častěji, než si myslíme, a že jsem měla svým způsobem štěstí, když jsem vyvázla jen s pochroumanými žebry a slabým otřesem mozku," doplnila Harveyová.

Přestože o podobných případech slyšela, nikdy si nepomyslela, že se přihodí i jí. "Myslela jsem si, že jsem v bezpečí. Že se mi to nemůže nikdy stát. Zvlášť když jsem byla s přáteli. Ale stalo se…" svěřila se účastnice loňské olympiády v Tokiu.

Podle Harveyová počet takových případů dramaticky roste, jak o tom prý svědčí i ohlasy na jejích sociálních sítích, a o problematice se pořád dost nemluví.

"Přála bych si, aby ještě před tou nocí někdo přišel a poučil mě. Každému, kdo tohle čte - prosím, buďte opatrní," apelovala plavkyně.

"Nějakou dobu jsem zvažovala, jestli to mám zveřejnit, nebo ne. Ale vždycky jsem k vám všem byla upřímná a tyto situace se bohužel dějí příliš často na to, abych mohla mlčet," vysvětlila.

Jejím případem už se také začala zabývat Mezinárodní plavecká federace. "Vzali jsme na vědomí znepokojivé zprávy o Mary-Sophii Harveyové a jejím zdravotním stavu. Jsme v kontaktu s Kanadskou plaveckou asociací i s maďarským organizačním výborem. Byl pověřen nezávislý vyšetřovatel, aby celou věc prošetřil," citovala plaveckou federaci britská BBC.