Teletext neumírá, má duši, říká jeho šéf. Sport je klíčový, ke kvízům přibyly i básně

V České televizi funguje teletext od roku 1988. Že už dnes nemá tato služba své místo? Kdepak. "Hodně lidí bývá překvapených, že ještě vůbec existuje. Ano, neumírá. Naopak se nám podařilo ustálit čtenost a zařadili jsme také několik inovací," popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz šéfredaktor online zpravodajství České televize Karel Tinl.

Do jeho gesce spadá i teletext, který se v České televizi z pohledu vývoje a techniky paradoxně řadí pod oddělení Nová média. "K mojí práci patří schůzky s různými lidmi. A vždy, když se diskuze stočí k teletextu, je plná emocí, hlavně pozitivních. Kolegové se vrací ve vzpomínkách o desítky let zpět," říká Tinl.

Ale teletext není jen otázkou dní minulých. Proč pořád funguje, jaký má význam v dnešní době internetu a chytrých telefonů?

Hrne se na nás příliš mnoho informací a někteří lidé jsou jimi přehlceni. Teletext je veřejnoprávní služba, která nabízí ve chvilce zpravodajský přehled nebo výsledky sportovních utkání. Poptávka stále je. Z televizoru pronikl teletext i na web a HbbTv. Všude je to zadarmo, teletext se dá umístit i na plochu mobilu a člověk se k informacím dostane stejně rychle. Někteří, často starší lidé se nechtějí zatěžovat audiovizuálním obsahem, třeba co se týče války. Chtějí jen věcné informace.

A co sportovní stránky? Jak důležité jsou pro teletext?

Jejich význam je zásadní. Na webu a HbbTv si lidé přečtou z 50 procent sportovní obsah, 15 procent jde po sázkařském servisu. U televize to nedokážeme přesně změřit, ale podíl bude spíš ještě větší. Takže sportovní fanoušek je pro nás klíčový.

Platí, že na teletextu má divák při sledování sportovního zápasu po ruce další výsledky a aktualizované tabulky?

Máme určené sporty, které jsou pro nás klíčové a řešíme je živě, prioritně fotbalová a hokejová liga, dále velké akce jako mistrovství světa nebo olympiáda. Kolegové u toho sedí a neustále aktualizují výsledky. Teletext je za mě pořád nejkomfortnější způsob, jak u televize kontrolovat třeba souběžně hraný zápas.

Kolik lidí se podílí na provozu teletextu?

K významné změně a posílení došlo v letech 1992 a 1993, kdy se začaly používat počítače a rozvinulo se sázení. Teletext samozřejmě ovlivnil i rozšířenější přístup k internetu, který ale není nepřítelem teletextu, jak by se mohlo zdát. Na jednu stranu vznikly sportovní weby, ale teletext mohl díky tomu získávat nové informace, a to rychleji. Na začátku byla redakce větší, ovšem daleko méně efektivnější. Teď ji tvoří devět členů rozdělených na směny. Spíše jsou to editoři, protože pracují se vstupními materiály od agentury nebo z vysílání České televize. Část obsahu jako počasí nebo burza vzniká automaticky.

A co se týče sportu?

Sport dělá v aktuálním čase vždy jeden člověk. Občas se někdo ozve, proč jsme neměli volejbal o deset minut dříve. No, protože se hrál současně s hokejem. Zvládnout to všechno je docela náročné. Sázkařský servis jede automaticky přes sázkovou kancelář, ale náš zpravodajský a výsledkový servis dělají kolegové ručně.

Z editorského pohledu musí být složité vměstnat zprávu na omezenou stránku teletextu.

Jedna stránka má 18 řádků a 40 úhozů na řádek, a tam se musí vejít zpráva. U sportu to nemusí být takový problém, ale u zpravodajství je to často velmi náročná disciplína. Autoři teletextu mají i svůj vlastní systém zkratek a úpravy textu. Jinak by se s tím nedalo pracovat.

Také proto vypadá teletext pořád skoro stejně?

Rozdělil bych to na formální a obsahovou stránku. Česká televize začala poskytovat teletextovou službu před 34 lety, je to určitá technologie. Dodnes kolegové píší v textových souborech. Je tam omezený počet barev, vždy to bude písmo na černém podkladu. V době vzniku teletextu neexistoval zavináč, takže místo toho kolegové píší kroužek ze stupňů Celsia. Limity to má, ale to je zároveň specifikum teletextu. Má svou duši. Na HbbTv chystáme modernější aplikaci, nicméně ani na webu nechceme teletext s novými vymoženostmi. Ztratil by tím kouzlo jednoduchosti.

Jaké byly tedy nejvýraznější změny v obsahové stránce?

Dlouho se na to vůbec nesahalo. Před zhruba patnácti lety se přidaly recepty z pořadu Kluci v akci. Letos jsme do toho šlápli, máme nové rubriky regionálních zajímavostí, vrátily jsme tam personální stránky České televize. Od listopadu máme navíc zhruba 40 stránek kvízů a hádanek. Moc mě těší, že před Vánoci jsme spustili sekci s poezií. Ve sportu nestačily stránky 200 až 299, dávno se rozšířil do sekce 400 a dále.

Jedna technická věc. Jak velkým problémem je, že některé ovladače k televizím dnes už nemají tlačítko teletextu?

Teletext se dá pustit snad na každém televizoru. Nové ovladače mají sice méně tlačítek, ale dá se dohledat pomocí šipek v menu. V drtivě většině si ho tedy spustit můžete, záleží pouze na tom, zda ho nabízí váš poskytovatel televizního signálu.

Ostatní stanice v Česku teletext vypnuly, Česká televize zůstala jediná. Máte přehled, jak je tomu jinde v Evropě?

Teletexty pořád fungují, v našem okolí je spíš ojedinělé, že by už vůbec neexistovaly. My máme za listopad necelých 550 tisíc unikátních uživatelů u televize, na webu jsme měli 5,5 milionu zobrazených stránek. V okolních zemích je to porovnatelné. Ta služba pořád žije i jinde po Evropě. V CNN a BBC to sice vypnuli, ale lidé se proti tomu vymezili. Fanoušci teletextu v Británii - také u nás je to určitá komunita - si sami postavili svůj webový teletext, krmí ho zprávami z BBC a snaží se to znovu oživit. U nich se tomu říká ceefax. České komerční stanice teletext vypnuly pravděpodobně kvůli tomu, že to není médium vhodné na cílení reklamy.

Říkal jste, že teletext neumírá a internet není jeho nepřítelem, ale přeci jen jste za poslední roky museli zaznamenat propad čtenosti, ne?

Samozřejmě. Hlavně zpočátku byl teletext obrovský trend, mohl mít dva až tři miliony unikátních uživatelů měsíčně. Vrchol sledovanosti byl v roce 2006. Od té doby zájem setrvale klesá, ještě před pěti lety to v ČT bylo kolem milionu. Teď se ten pokles zastavil, za poslední rok jsme neměli výrazný propad. Naopak co se týče sportu, velké akce výrazně zvedají čísla teletextu. Jsou okamžiky, které dávají naději, že to do budoucna povede i k růstu.

Míváte v redakci teletextu ohlasy přímo z prostředí sportu? Hokejista Jan Kovář kdysi zmiňoval, že každé ráno vyhlíží žlutě zvýrazněné české střelce v NHL, takže teletext pořád čte.

Obecně ke kontaktu dochází, daleko častější je komunikace s běžnými čtenáři. Kolegové ty lidi často už znají, lidé jim častěji volají, než píší, jak je v redakcích běžné. Jak říkám, je to specifická komunita. Někdo si třeba přes rok na různé věci stěžuje, ale pak zavolá před Vánoci a popřeje nám klidné svátky. Ve sportu existují vazby hlavně na menší svazy typu futsal nebo házená. Svazy jsou samy v kontaktu s redaktory teletextu a posílají výsledkový servis. Váží si toho, že na teletextu jejich sporty pořád žijí.