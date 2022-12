Pastrňák díky kurióznímu odrazu zavelel k velkému obratu, Boston znovu slaví

Z nepálského vězení byl v pátek ráno po téměř 20 letech propuštěn mnohonásobný zločinec a odsouzený vrah Charles Sobhraj. Osmasedmdesátiletý Francouz přezdívaný Had, o němž vznikl stejnojmenný seriál na streamovací službě Netflix, má podle policie na svědomí až 20 vražd západních turistů spáchaných v 70. letech minulého století v Asii. Po propuštění má Sobhraj 15 dní na opuštění Nepálu, ze kterého se patrně vrátí do Francie. Podle agentury AFP byl předán imigračním úřadům.

Sobhraj měl být původně propuštěn ve čtvrtek, ale kvůli úkonům, které bylo třeba předtím provést, včetně zdravotní prohlídky, se termín opozdil. O propuštění rozhodl soud ve středu, důvodem byl jeho věk. Sobhaj si odseděl 19 z 20 let, ke kterým byl odsouzen.

Nepálský soud Sobhraje odsoudil v roce 2004 v Káthmándú za vraždu americké turistky z roku 1975. Policie ho zatkla v luxusním kasinu v hlavním městě Nepálu poté, co se v roce 2003 do země vrátil. Sobhraj se v minulosti přiznal k vraždám několika západních turistů a předpokládá se, že v 70. letech zabil nejméně 20 lidí v Afghánistánu, Indii, Thajsku, Turecku, Nepálu, Íránu a Hongkongu. Rozsudek v roce 2004 v Káthmándú byl ale prvním případem, kdy ho soud shledal vinným z vraždy. Sobhraj vinu popřel a jeho právníci uvedli, že obvinění proti němu je založeno na domněnkách. O několik let později byl však shledán vinným také z vraždy kanadského přítele americké turistky.