V zámoří velebí Čecha "Veznelku": Nejlepší brankář NHL, o kterém jste neslyšeli

Brankoviště hokejové Arizony mělo tím nejhorším v NHL. Karel Vejmelka však září natolik, že je žhavým kandidátem na výměnu do ambicióznějšího klubu.

"Zapomněla si snad Arizona sehnat prověřeného brankáře pro NHL?" ptal se v říjnu bývalý gólman a nyní analytik Mike McKenna. Brankoviště Coyotes tehdy stejně jako jiní experti zařadil na poslední místo v lize.

V půlce prosince však svůj žebříček aktualizoval a Arizonu vytáhl ze dna až na 16. místo, tedy do ligového průměru. Pouze dva týmy udělaly větší skok vzhůru.

Důvodem vzletu jsou výkony 26letého Vejmelky, který zasáhl do 23 z 31 zápasů mužstva. "Je to nejlepší brankář NHL, o kterém jste neslyšeli. Ve svém druhém roce v Severní Americe se pořádně rozjel, ale protože Coyotes jsou tak špatný tým, moc lidí o tom neví," napsal McKenna.

V Arizoně není Vejmelka moc na očích. Coyotes zůstávají podle časopisu Forbes nejméně hodnotným klubem zámořské ligy a momentálně při čekání na možnou výstavbu nové arény nastupují v univerzitní hale, která s pětitisícovou kapacitou zapadá spíš do české extraligy.

Vejmelka příliš nevyčnívá ani v hlavních brankářských statistikách. Se slušnou, ale ne ohromující úspěšností zákroků 90,8 procent a s průměrem obdržených branek 3,19 je daleko od nejlepší desítky.

Jenže chytá za propustnou defenzivou Coyotes. Za 60 minut hry na něj v průměru míří skoro 35 střel. Z gólmanů, kteří chytali alespoň v polovině zápasů svého mančaftu, čelí větší kanonádě jen John Gibson z Anaheimu.

"Karel Vejmelka, nebo spíš Karel Veznelka, je hlavním důvodem, proč Arizona není beznadějně poslední," napsal před časem web The Athletic. Brankářovo jméno zkomolil s odkazem na Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana soutěže.

Ne že by Vejmelka byl žhavým favoritem na prestižní cenu, ale ve druhé třetině základní části patří k širšímu okruhu kandidátů.

Důvodem je pokročilá statistika, která zkoumá, kolik toho brankáři chytili "navíc". Určuje se to podle kvality střel, například jejich vzdálenosti od brány.

Vejmelka zde patří k ligové špičce. Od konce listopadu se drží v elitní pětce, v jednu chvíli dokonce vedl. Momentálně je třetí za Linusem Ullmarkem z Bostonu a Iljou Sorokinem z Islanders. Díky Vejmelkovi dostala Arizona o 15,7 gólu méně, než podle statistického modelu měla.

To Vejmelkův náhradník Connor Ingram nic "navíc" nechytil, naopak inkasoval zhruba sedm gólů nad plán. Že se mu moc nedaří, dokazuje i procentuální úspěšnost zákroků 87,5.

Nyní se řeší, jestli Vejmelka u slaboučkých Coyotes zůstane, nebo před březnovou uzávěrkou přestupů přejde k ambicióznější konkurenci.

"Nevím, jestli se ho někdo snaží přivést, a nejsem si jistý, jestli by Arizona s výměnou souhlasila, ale kdybych byl v kůži klubu, který potřebuje pořádného brankáře, Vejmelka by mě určitě zajímal, protože má fantastický rok," zamyslel se například Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet. "Pár lidí už mi říkalo to samé."