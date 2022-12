Ronaldo jako padouch, který si zaslouží výsměch? Příšerná ostuda, štve Fukala

Bývalý český reprezentant Milan Fukal souhlasí, že mistrovství světa v Kataru argentinským triumfem, za kterým stál především kapitán a vůdce týmu Lionel Messi, rozhodlo letitý spor, kdo je z historického hlediska králem fotbalu. Sám více tíhl k jeho konkurentovi Cristianovi Ronaldovi, který však zůstal ve stínu. "Urážky si ale rozhodně nezaslouží," hájí portugalského útočníka.

Mistrovství světa v Kataru mělo rozhodnout, kdo z dvojice fenoménů posledních let, která si rozdělovala Zlaté míče a lámala střelecké rekordy, je lepší. Zda Lionel Messi, či Cristiano Ronaldo. Určilo krále fotbalu?

Z historického hlediska určitě. Za předchozí dobu se těmto dvěma nikdo ani nepřibližoval. Stalo se, že někdo měl lepší sezonu než oni a měl životní formu, nebo jim naopak moc nevyšla, ale oni ostatní mnoho let převyšovali. Byli naprosto výjimeční. Získaným titulem mistra světa se na pomyslný trůn usadil Messi.

Je skutečně mistrovský titul tím rozhodujícím faktorem? Co střelecké rekordy, klubové trofeje, individuální hodnocení? To se mu nic nevyrovná?

Pro každého hráče je nejvíc reprezentovat svou zemi, přinést spoluobčanům radost a pocit národní hrdosti. Troufám si to tvrdit z vlastní zkušenosti. A pro oba titul světového šampiona bylo to poslední, co jim chybělo. Messi na něj dosáhl. A byl tím vůdcem, který vedl tým. Stačilo sledovat, jak spoluhráči po vítězném penaltovém rozstřelu ve finále s Francií běželi k němu, objímali ho a děkovali mu. On měl hlavní zásluhu.

Předchozí šampionáty Messimu tolik nevycházely, v roce 2010 v Jižní Africe byl téměř trapný, před čtyřmi lety v Rusku rovněž žádná paráda. Obstál jen v roce 2014 v Brazílii, kde bral stříbro. Čím to, že se mu letošní tolik zadařil?

Nemyslím si, že byl Messi vyloženě jiný. Převzal však odpovědnost. Semkli se okolo něj spoluhráči, kteří mu maximálně věřili a naopak týmu rovněž pomohli. Brankář Martínez, stoper Otamendi, nečekal jsem, že bude tak výrazný, zkušený Di Mária, útočník Álvarez a další. Sedlo si to. Možná to zní podivně, ale nabudila je zřejmě i smrt Maradony, že velký král už není, musí přijít jeho nástupce. Cítili další důvod, proč má Argentina vyhrát. A také chabý výkon Francie do 75. minuty. Kdyby hrála jako před čtyřmi lety, Argentina by neměla šanci. Těch maličkostí bylo víc, pokud by jedna nevyšla, všechno mohlo dopadnout jinak.

Naopak panuje hluboké rozladění z toho, co převedl Ronaldo. Přitom získal čtyři Zlaté míče, je mistr Evropy 2016, má více vítězství v Lize mistrů, zapsal mnoho střeleckých rekordů. Je to snad špatná kariéra?

Je přímo fantastická. Nechápu lidi, kteří se do něj tak pustili. Vůbec jim nerozumím. Naštěstí nemám sociální sítě, ale schytal hodně kritiky až urážek. Nemusí se někomu jeho výkon líbit, na to má právo. Ale urážet takového fotbalistu? Nepřijatelné. Měl obdivuhodnou sportovní kariéru a tohle si rozhodně nezasloužil. Já vím, přišel věk, kdy jde všechno hrozně rychle dolů, je o dva roky starší než Messi, což bylo už poznat. Nastane zlom, kdy už to není ono. Ale opakuju, měl fantastickou kariéru.

Po vyřazení Portugalska ve čtvrtfinále s Marokem jste řekl, že takhle velký fotbalista neodchází. Co jste tím myslel?

Právě reakci lidí a jejich urážky. Nerozumím tomu. Tolik let jim dával radost, předváděl neskutečné věci, bojoval s Messim o královský trůn. A najednou je padouch, který zaslouží výsměch? Přitom přišel věk, který jasně stanoví, že na té nejvyšší úrovni už to dál nejde. To potká každého. Zažil to Pelé, Maradona, pokud bude Messi pokračovat, také půjde dolů.

Nešel tomu naproti svým chováním? Když se třeba hlásil o gól, který nevstřelil?

Tyhle maličkosti negativní pohled na něj umocňují, to připouštím. Už jsem říkal, kritizovat ano, ale proč ho zesměšňovat, což se také dělo. Zahodí se dvacet let, kdy byl fantastický. Příšerná ostuda.

Myslíte, že končí éra těchto fenoménů?

Patrně ano. Ostatně Mbappé se ukázal jako jeden z nastupující silné generace. Má navíc předpoklady, že se vzhledem ke svému věku bude ještě zlepšovat. A přibydou k němu další. Tomu se už v pokročilejším sportovním věku nedá konkurovat. Těšme se na budoucnost, objeví se i bez této dvojice spousta výborných fotbalistů.

Může se opět objevit výjimečná dvojice?

Není to vyloučené. V 70. letech minulého století se o trůn krále přetahovali Franz Beckenbauer a Johan Cruyff, našly by se další příklady. Možná to netrvalo jen takovou dobu. Víc než deset let! Ale je to možné. A dokonce tomu věřím.

Získané trofeje hovoří pro Messiho. Ale podle vás - kdo byl lepší?

Já víc tíhl k Ronaldovi. Zvládl i těžkou anglickou Premier League, kde je třeba vstřebat naprosto jiný styl. Ale titul mistra světa jsem přál Messimu. A jsem zvědav, jestli se doma v Argentině někdy v oblíbenosti vyrovná Maradonovi. Měřit hráče ze sportovního hlediska ve stejné době není jednouché, přes minulost pak ještě mnohem složitější. Vlastně nemožné.