"Kosmonaut náhradník" Macháček se přece jen sveze na svém dvacátém Dakaru

Fotbalistky Slavie Praha zakončily účinkování v Lize mistryň domácí porážkou 0:3 s AS Řím. Svěřenkyně kouče Karla Pitáka získaly v šesti kolech dva body a ve skupině B obsadily poslední příčku za St. Pöltenem. Rakouský celek dnes podlehl 2:8 Wolfsburgu, který z prvního místa prošel společně s AS do vyřazovací fáze. Slávistky podlehly AS Řím i podruhé, navíc opět neskórovaly. V první půli se trefily Giacintiová s Kollmatsovou, po změně stran přidala třetí zásah Linariová.

České mistryně byly stejně jako před týdnem při senzační bezbrankové remíze ve Wolfsburgu pod tlakem, favorizovaný italský celek zvítězil na střely 34:13. Pražanky prohrály v elitní soutěži po dvou zápasech.