Dva české taneční páry v desítce. Taschlerovi byli na ME sedmí, Mrázkovi devátí

Čeští tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi na mistrovství Evropy krasobruslařů klesli na sedmé místo. Jejich reprezentační kolegové Kateřina a Daniel Mrázkovi zůstali devátí. Titul na šampionátu v Kaunasu obhájili Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri.

Taschlerovi si ve volném tanci vylepšili sezonní maximum, ale v těsném souboji s nejbližšími konkurenty lehce ztratili a pátou příčku z rytmického tance neudrželi. Po loňské šesté pozici si o jedno místo pohoršili, od páté pozice je dělilo šest desetin bodu. "Jsem spokojeni s tím, co jsme zajeli. Byla tam chybička v piruetě, která nás stála to místo, kde jsme byli. Musíme být šťastní za to, že to jsme vůbec tady. Ale chtěli jsme víc, ve finále nás to mrzí," řekl Taschler v on-line rozhovoru s českými novináři.

Připomněl dlouhou pauzu, kterou měli na podzim kvůli jeho únavové zlomenině obratle. Na ME se připravovali zhruba měsíc. "Je zázrak, že jsme tady na tom ledě stáli. Do sezony jsme šli s tím, že budeme na Evropě bojovat minimálně o ten bronz, ale vyvinulo se to jinak. Musíme se soustředit na svět, máme další dva měsíce na trénink," doplnil Taschler.

Návrat na led po zranění byl pro pro něj krušný, ale přímo na ME omezení necítil. "Maximálně párkrát po tréninku to bylo ztuhlé, ale máme tady super fyzioterapeutku, která mi pomáhala záda uvolnit. Makám na tom každý den," řekl. Pauza se podepsala na kondici i na zautomatizování programů. Museli vyměnit zvedačku v rytmickém tanci. "Ztrácíme tam skoro dva body, protože jsme kvůli těm zádům museli dát místo ní jednodušší. Pro mistrovství světa ji vrátíme," dodal Taschler.

Juniorští mistři světa Mrázkovi chybovali v krokové pasáž na jedné noze, kdy partner zakolísal. "Šel jsem tam na zoubek. Pořádně nevím, co se stalo, musím se podívat na video," komentoval Mrázek kritický okamžik.

I kvůli tomu měli se sestrou až jedenáctý volný tanec, ale náskok po rytmickém tanci je při premiéře na velké seniorské akci je udržel na deváté příčce. "Neměli jsme před šampionátem žádný cíl. Výsledek je to vcelku slušný, i když ta chyba samozřejmě mrzí. Ještě s tím, že jsme tohle nikdy v tréninku neudělali. Doufáme, že ještě naše kariéra bude dlouhá. Tohle jsou chyby, ze kterých se musíme poučit, abychom je příště už nedělali," dodala Mrázková.

Dva páry v nejlepší evropské desítce měly české barvy naposledy v Göteborgu 1980. Po 44 letech to zopakovaly současné naděje. "Je to super výsledek. Ukazuje to i směr toho bruslení, že bychom se měli ještě víc soustředit na párové kategorie a ještě více je rozvíjet. Budeme makat dál. Příští rok snad budeme oba dva páry bojovat o medaile," poznamenal s úsměvem Taschler.

Pozice na stupních vítězů zůstaly stejné jako po rytmickém tanci. Zvítězili Guignardová s Fabbrim zhruba o tři a půl bodu před Brity Lilah Fearovou a Lewisem Gibsonem, kterým volný tanec v rytmu hudby z filmu Rocky zajistil obhajobu stříbra. Bronz k radosti fanoušků v Kaunasu získali Litevci Allison Reedová a Saulius Ambrulevičius. Pro ně je to první velká medaile v kariéře.

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Kaunasu:

Ženy - konečné pořadí: 1. Hendrickxová (Belg.) 213,25, 2. Gubanovová (Gruz.) 206,52, 3. Pinzarroneová (Belg.) 202,29, …24. Vránková (ČR) 116,90.

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Guignardová, Fabbri (It.) 214,38, 2. Fearová, Gibson (Brit.) 210,82 3. Reedová, Ambrulevičius (Lit.) 203,37, …7. Taschlerová, Taschler 191,55, 9. Mrázková, Mrázek (všichni ČR) 182,33.