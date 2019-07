Číňan Sun podle Micky s dopingem nepřestal. Je agresivní a namyšlený, dodává Kubová

před 1 hodinou

Nejsilnějším tématem letošního mistrovství světa plavců nebyl žádný z rekordů v bazénu, ale reakce na účast čínského plavce Sun Janga. Přímo při předávání medailí se proti němu vymezili dva soupeři a také čeští reprezentanti považují jeho účast na šampionátu za přinejmenším kontroverzní.

Důvodem je předchozí dopingová minulost sedmadvacetiletého čínského plavce, který byl už v roce 2014 trestán za dopingový nález a loni údajně kvůli nevhodnému chování komisařů rozmlátil bezprostředně po kontrole vzorky své krve kladivem.

Světová plavecká federace FINA ovšem Číňana na šampionát v korejském Kwangdžu pustila a Sun zde získal dvě zlaté medaile na distancích 200 a 400 metrů kraul. Dost možná o ně ale ještě přijde, neboť světová antidopingová agentura WADA se proti tomuto verdiktu odvolala k arbitráži.

"Před časem byl Sun Jang můj vzor, ale to, jak se v posledních letech prezentuje, ho srazilo až do suterénu. Když loni kladivem rozmlátil odebrané vzorky, tak jen přiznal, že s drogami nepřestal. Kdyby byl čistý, tak to neudělá," myslí si přední český plavec Jan Micka, který na MS obsadil při své patnáctistovce desátou příčku.

"Nechápu, že od světové plavecké federace byl jen napomenut, což je výsměch a zároveň vůči všem bezúhonným sportovcům hodně smutný verdikt. Světová antidopingová agentura chce jeho případ někdy v září ještě projednávat, ale nejen podle mého názoru už na mistrovství světa v Koreji neměl startovat," dodal Micka.

Podobně jako Micka viděli celou věc i Australan Mack Horton a Brit Duncan Scott, kteří na červencovém šampionátu ostentativně ignorovali předávání medailí čínskému plavci a odmítli si s ním potřást pravicí. Za což si vysloužili kritiku ze strany FINA a také ostrá slova přímo od čínského závodníka, který se na Scotta nevídaně rozlítil.

České plavkyně podporují bojkot

Oba plavci, kteří takto proti Sunovi vystoupili, si ale získali podporu publika i dvou českých plavkyň, které se šampionátu rovněž zúčastnily.

"Plně souhlasím s Hortonem a Scottem, protože Sun Jang má za sebou několik dopingových prohřešků. Nepřáli mu ani diváci, takže mě těšila aspoň tato spravedlnost, tento tichý protest. Při čínské hymně pak několik výprav zůstalo sedět," uvedla Simona Kubová, jejímž nejlepším výsledkem na šampionátu bylo desáté místo ve znakařské padesátce.

"Když mu Australan s Britem na stupních vítězů nepodali ruku, tak jim celý bazén zatleskal, na šampionátu v Koreji vůbec neměl startovat," přitakává Barbora Seemanová, která si na šampionátu několikrát zlepšila osobní rekord a zajistila si místenku na olympiádě v Tokiu.

Obě plavkyně také upozornily na to, že čínský plavec nepatří mezi oblíbené nejen kvůli svém komplikovanému vztahu s dopingem, ale také pro své nevybíravé chování.

"Je bezohledný, agresivní, chová se doslova hrozně. Ze vzpomínek jiných plavců jsem se dověděla, že nedávno jedné plavkyni kvůli bezvýznamné maličkosti zranil ruku a byl za to ze závodu vyloučen," tvrdí Seemanová. "A asi není náhoda, že měl kolem sebe stále několik členů ochranky, protože si je dobře vědom své "popularity". V každém případě bylo lepší se mu vyhnout, protože při jeho namyšlenosti a agresivitě člověk nikdy neví, co udělá," dodává Kubová.