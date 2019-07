K vítězi si nestoupnu. Horton sklízí obdiv za protest proti dopujícímu Číňanovi

před 20 minutami

Australanu Macku Hortonovi tleskali jeho plavečtí kolegové za to, že se při ceremoniálu na mistrovství světa odmítl postavit na stupně vítězů po bok kontroverzního Číňana Sun Janga.

Horton, který už při triumfu na OH 2016 označil Sun Janga za dopujícího podvodníka, stál při přebírání stříbra za 400 metrů kraul na zemi za stupínkem. Sun Jang byl na tom nejvyšším, protože počtvrté za sebou tuto disciplínu na MS vyhrál.

V korejském Kwangdžu měl velkou podporu čínských fanoušků, ale v plavecké komunitě není oblíbený kvůli svým dopingovým skandálům. Ten poslední přišel loni v srpnu, kdy při dopingové kontrole doma v Číně rozmlátil zapečetěné vzorky krve kladivem. Hájil se tím, že antidopingoví komisaři při kontrole porušili několik nařízení, a od Mezinárodní plavecké federace FINA dostal pouze varování. Světová antidopingová agentura WADA se ale proti tomu odvolala ke sportovní arbitráži CAS, která bude případ projednávat v září.

Sun Jang tak může závodit na MS, ale Horton dal znovu jasně najevo, co si o něm myslí. "Nechci sdílet pódium s někým, kdo se chová takhle," řekl na Číňanovu adresu. Odmítl i Sun Jangovu výzvu na tradiční společné pózování medailistů fotografům.

A světoví plavci jeho odvahu ocenili. "Čekali jsme na medailový ceremoniál a byli jsme zvědaví, co se stane. Bylo to úžasné. Když jsme přišli do jídelny, přišel po nás a celá jídelna začala tleskat," popisovala dnes novinářům americká prsařka Lilly Kingová.

Závodníci podle ní cítí, že jim mezinárodní organizace FINA neposkytuje dostatečnou ochranu. "Takže se sportovci musejí postavit sami za sebe. Myslím, že tohle byl začátek," řekla dvojnásobná olympijská vítězka z Ria.

Australan Mitch Larkin byl na svého krajana ohromně hrdý. "Myslím, že 99 procent sportovců od bazénu ho podporuje, takže v tom rozhodně není sám. To, co udělal, bylo statečné a kurážné a cítím k němu velký respekt za to, že to dokázal," řekl.