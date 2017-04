Štybar si před "Peklem severu" narazil rameno

před 58 minutami

Při páteční týmové tréninkové jízdě Zdeněk Štybar pocítil zrádnost kostek v Roubaix. Vylétl ze zatáčky a skončil tvrdě na zemi.

Paříž - Příprava na nedělní slavný závod Paříž-Roubaix nebyla pro jediného českého účastníka Zdeňka Štybara optimální, ale navzdory pádu a naraženému rameni by rád prodal formu. Na královně klasik bude na jeho tým Quick-Step Floors upřena o to větší pozornost, že bude útočit na rekordní pátý triumf v posledním závodu kariéry jeho parťák Tom Boonen.

Při páteční týmové tréninkové jízdě ale Štybar pocítil zrádnost kostek. Vylétl ze zatáčky a skončil tvrdě na zemi. "Prořízl jsem galusku v zatáčce a upadl. Mám naražené rameno, na dlani jsem odřený, asi budu při závodě trpět, ale jezdit se s tím dá. Nějak to přežiju," řekl jednatřicetiletý cyklista serveru iDnes.cz.

Štybar nebyl před "Peklem severu" stoprocentně fit ani loni a po léčbě antibiotiky tehdy skončil hluboko v poli poražených. Předloni přitom v Roubaix vybojoval druhé místo, na velodromu už ve slavné klasice dojel i šestý a pátý.

"Cítím, že mám letos na jaře nejlepší formu, a přitom mám nejhorší výsledky," přiznal trojnásobný mistr světa v cyklokrosu. Pro 115. ročník očekává velmi rychlý závod. "Trať je kompletně suchá, v neděli má být až 20 stupňů a má foukat spíš jižní vítr, což znamená, že budeme mít většinou vítr v zádech. Může z toho být letecký den," popsal podmínky.

Hrdina belgických fanoušků Boonen loni těsně prohrál souboj o rekordní páté vítězství. V neděli bude mít po 16 letech v profesionálním pelotonu poslední šanci. A Štybar by byl rád u toho. "To bych si moc přál, kdybych s ním přijel až na dráhu. Ale to je sen všech kluků od nás z týmu. Doufám, že budu mít dobrý den," dodal český cyklista.

Z 257 kilometrů vede trasa po obávaných kostkách celkem 55 km. Loňské nečekané vítězství bude obhajovat Australan Mathew Hayman z Oricy.

autor: ČTK | před 58 minutami

Související články