König letošní Giro nepojede. Na start ho nepustí zraněné koleno

Český cyklista Leopold König přijde kvůli problémům s kolenem o start na letošním Giru d'Italia.

Praha - Devětadvacetiletý časovkářský specialista, jenž měl být na 100. ročníku slavného závodu lídrem týmu Bora, stále nemůže naplno trénovat, proto vedení stáje změnilo plány.

König, který v této sezoně odjel jediný závodní den na Mallorce, bude nyní místo přípravy na Giro odpočívat a léčit se. Poté se začne chystat na druhou polovinu sezony.

"Leo může trénovat v nízké intenzitě, ale jakmile víc přitlačí, objeví se bolesti. Tenhle problém měl už vloni, proto se lékařský tým stáje spolu se sportovním vedením a Leem dohodli, že se teď bude věnovat odpočinku, úplně bez kola, aby se podráždění kolena zcela zklidnilo," uvádí se v oficiálním prohlášení stáje.

Definitivní rozhodnutí padlo den poté, co zdraví Königa nepustilo ani do plánovaného závodu Kolem Baskicka.

"Při volnější jízdě to necítím, proto jsem dál pokračoval v přípravě a doufal. Jakmile ale přišel intervalový trénink, bolesti se vrátily a zase jsem musel přibrzdit. Nakonec to skončilo tak, že jsem měnili plány týden po týdnu, to už nemá cenu," konstatoval český jezdec na webu stáje.

Neúčast na Giru je pro Königa velkým zklamáním. "Rozhodně jsem zklamaný, nejen kvůli sobě, ale i kvůli stáji. Udělali všechno proto, aby kolem mě postavili silný tým. Doufám, že i beze mne zajedou v Itálii dobrý závod, možná to bude příležitost pro mladíky, aby dostali šanci a ukázali, co v nich je," dodal.

autor: ČTK | před 1 hodinou

