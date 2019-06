Střelecké medailové žně v Minsku umocnili skeetaři bronzem v mixu

Aktualizováno před 35 minutami

Česká výprava na Evropských hrách získala další střeleckou medaili. Skeetaři Barbora Šumová a Jakub Tomeček porazili v duelu o bronz v soutěži smíšených družstev britský pár Amber Hillová, Ben Llewellin. Základní část souboje skončila nerozhodně 32:32, rozstřel česká dvojice vyhrála 4:3. Družstvo atletů i pistolářská dvojice Anna Dědová, Martin Strnad obsadily čtvrté místo.

"Oba dva jsme chtěli uspět hlavně individuálně, ale tohle je perfektní náplast, když se to nepodařilo. Je to alespoň náhrada za kov, který mohl být ve čtvrtek," řekl Tomeček, jemuž v předešlém závodě skeetařů chyběl jeden zásah k postupu do finále.

Sportovní střelci se v Minsku postarali už o sedmý cenný kov, celkově jich má výprava jedenáct. Do bojů o medailové umístění postoupil také pistolářský smíšený tým Dědová, Strnad, ale v poslední střelecké disciplíně her obsadil čtvrté místo.

Od medaile dělily českou dvojici necelé tři body, o které byli lepší pistoláři z Ukrajiny. Strnad předtím v Minsku těsně nedosáhl na úspěch ani v rychlopalné pistoli: ve středeční kvalifikaci skončil sedmý, za finále a ziskem olympijského místa zaostal o jediný bod.

O lepší výsledek dnes Čechy připravily technické problémy se Strnadovou pistolí. "V průběhu závodu se mi začala měnit váha na spoušti. V závodě jsem s tím bojoval, ve finále jsem bohužel dal v nejnevhodnější chvíli jedničku a to nás stálo postup," řekl Strnad.

Šumová s Tomečkem do souboje o bronz postoupili ze čtvrtého místa, když dokázali zasáhnout 139 ze 150 terčů. Britové byli o čtyři zásahy lepší a i v duelu o medaili většinou vedli. V závěru ale chybovala Hillová a Češi toho dokázali využít.

"Říkali jsme si, že je to spíše exhibice než závod. Brali jsme to na pohodu, užívali jsme si to. Úplně nám to nevycházelo, dělali jsme zbytečné chyby, které kdybychom neudělali, tak jsme mohli jít o zlato, což by bylo podstatně jednodušší," uvedl Tomeček, jehož zaskočil i formát soutěže.

"Mysleli jsme si, že půjdeme do klasického finále a budeme bojovat v šesti. Nakonec nám řekli, že jsou jen souboje o medaile, a nám spadl kámen ze srdce, že jsme byli čtvrtí a dostali šanci. Bára byla skeptik, moc si nevěřila, ale řekli jsme si, že můžeme jen překvapit," řekl Tomeček. "Mně finále celkově moc nevychází, tak jsem myslela, že to bude problém. Kuba mě ale podržel, jak s terči, tak psychicky, a nakonec to dopadlo," řekla Šumová.

Z vítězství se radovala italská dvojice Chiara Cainerová, Gabriele Rossetti, kteří ve finále porazili krajany Dianu Bacosiovou a Riccarda Filippelliho. I jejich souboj musel rozhodnout dodatečný rozstřel.

O 19 setin sekundy zůstali za medailí atleti. V závěrečné stíhací štafetě na 800, 600, 400 a 200 metrů doběhla sestava Filip Šnejdr, Diana Mezuliáníková, Patrik Šorm a Marcela Pírková těsně čtvrtá. Šestičlenné finále vyhráli Ukrajinci před Běloruskem.

Po základních osmi disciplínách byl český tým třetí, na kontě měl 52 bodů stejně jako čtvrté Německo. Výhrou se o největší bodový přísun postarala smíšená čtvrtkařská štafeta, která už měla na kontě stříbrnou medaili z neděle, druhý byl sprinter Zdeněk Stromšík na stovce a třetí oštěpařka Irena Šedivá.

Týmy Běloruska a Ukrajiny byly v závěrečné disciplíně daleko vpředu, díky 74 bodům měly na startu stíhačky více než sedmisekundový náskok. Česká čtveřice, v neděli rovněž stříbrná, tentokrát na medaili nedosáhla, německá finišmanka Pernilla Kramerová byla v cíli o 19 setin dříve.

"Samozřejmě jsme hrozně smutní. Musím ale říct, že to jeden z nejlepších atletických týmů, se kterým jsem kdy pracoval. Jejich nasazení bylo ukázkové, bylo to super parta. Chybělo štěstíčko, jak se říká, abychom to dotáhli na medailové umístění, na které jsme si všichni mysleli," uvedl šéf atletické výpravy Tomáš Janků. Jednotlivé výkony hodnotit nechtěl. "Platilo tady jeden tým, jeden výsledek, takže individuální hodnocení není na místě," doplnil.

Prohraného souboje o medaili litovala i Mezuliáníková. "Pro nás byl obrovský úspěch už jen to, že jsme se dostali do finále. Snažili jsme se o co nejlepší umístění, ale obávám se, že dnes nebylo štěstí úplně na naší straně. V některých individuálních disciplínách se spíše přiklonilo k soupeřům. Bohužel nám to dnes nehrálo do karet," řekla sedmadvacetiletá běžkyně.