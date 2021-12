Mladík s hranatou pálkou překvapil svět. Nádhera, ale zkouší kraviny, vadí Čechovi

Švédští stolní tenisté se na nedávno skončeném mistrovství světa v Houstonu postarali o dvě prvotřídní senzace. V dvouhře udivily výkony Trulse Möregardha, jenž přijel na MS jako 77. hráč světa a došel až do finále. V deblu získalo duo Kristian Karlsson, Mattias Falck dokonce zlato, čímž přerušilo třicet let dlouhou asijskou nadvládu. Möregardh přitom nezaujal jen svými výsledky.

Hráč narozený v roce 2002 pokořil na cestě do finále soupeře z Tchaj-wanu, Německa, Koreji či Nigérie. V semifinále vyřídil německou legendu Tima Bolla, jenomže v souboji o první místo proti světové jedničce, Fan Čen-tungovi, už Švédovi došel dech.

"Když tomu dáte maximum a máte trochu štěstí, je taková cesta reálná. Je to nádherný úspěch, porazil skvělé hráče, ale že by to zase bylo něco neuvěřitelného, to bych neřekl," hodnotí střízlivě česká dvojka Lubomír Jančařík, který na šampionátu v Houstonu také startoval.

"Möregardh měl štěstí na los, nenarazil po cestě do finále na žádného z Číňanů, Boll byl trošku zraněný a není na tom fyzicky nejlépe. Ale znovu opakuju, že dojít do finále MS je nádherný úspěch," pokračuje Jančařík.

Fanoušky po celém světě devatenáctiletý Švéd udivil také netypickým tvarem svého hracího nástroje. Místo klasické kulaté pálky prorazil s hranatou. Podle Jančaříka jde v první řadě o marketingové plus.

"Za mě je to úplná pitomost," usmívá se dvojnásobný český olympionik. "Třeba se mu s tím hraje dobře, ovšem podle mě se to mezi profesionály stoprocentně neuchytí," dodává. Podobný názor vyslovil během turnaje anglický stolní tenista Samuel Walker.

Jančaříkovi nejsou originality tohoto typu příliš po chuti. "Beru, že chtějí stolní tenis trochu zatraktivnit, ale aby to za chvilku nevypadalo jako na pouti. Hranatá pálka, rozjíždí se i zelené nebo růžové potahy… Nelíbí se mi to, vidím tenkou hranici, co ještě je a není důstojné," vysvětluje.

Jančařík: Finále bylo místy až trapné

Nicméně tvar ani rozměry pálky nejsou v pravidlech nijak omezeny. "A tak můžete mít klidně pálku jako sloní ucho," glosoval pro deník Sport bývalý veleúspěšný reprezentant Pavel Korbel.

Finále MS opanoval čínský favorit jasně 4:0 (11:6, 11:9, 11:7, 11:8). "Čekal jsem, že to tak dopadne. Proti Fan Čen-tungovi neměl Švéd vůbec žádnou šanci. Bohužel to bylo místy až trapné. Připadalo mi, že si Möregardh moc hraje," popisuje čtyřiatřicetiletý Jančařík.

V jedné z výměn si Švéd přehodil pálku do levé ruky, když se z obranné pozice vracel ke stolu. Několikrát se otočil o 360 stupňů, beznadějnou výměnu se zase snažil zachránit efektní rybičkou.

Saving his best for last 💪



A breathtaking performance from 🇨🇳 Fan Zhendong gives him a 4-0 win over Truls Moregard & the men's singles title 🏆#Houston2021 #ITTFWorlds2021 #WTT #NotJustPingPong @HCHSA pic.twitter.com/MOI6n4LJBJ — World Table Tennis (@WTTGlobal) November 30, 2021

"Nechci říct, že by byl snad namyšlený. Ale buď věděl, že nemá šanci, nebo byl tak na koni, že se rozhodl vyzkoušet všechny kraviny. Rozdíl mezi soupeři byl však obrovský," tvrdí český stolní tenista.

Světová jednička Fan Čen-tung získal první velké singlové zlato, když na letošní olympiádě v Tokiu podlehl ve finále krajanovi Ma Lungovi, který v Houstonu nestartoval. Stříbrný Möregardh se v rankingu posunul ze 77. na 31. místo.

Navázal na druhé místo jiného Švéda Falcka z MS 2019 a stal se vůbec nejníže postaveným finalistou světového šampionátu v historii. Korejec Ču Se-hjok byl při porážce s Rakušanem Wernerem Schlagerem v roce 2003 na 65. příčce.

Zlato v deblu po třiceti letech mimo Asii

Ale tady spojitost s letošním turnajem ještě nekončí. Schlager byl před osmnácti lety posledním neasijským zlatým medailistou z MS. Ať už ve dvouhře nebo čtyřhře. Ať už mezi muži, ženami či v mixu.

V tomto ohledu na něj v mužském deblu navázali Karlsson s Falckem. Ve finále Švédové porazili dvojici Čang U-čin, Lim Jong-hon z Koreji 3:1. Po třiceti letech nevyhrál mužskou čtyřhru pár z Číny nebo Tchaj-wanu.

"Je potřeba vyzdvihnout Švédsko obecně. Kdysi byli na světě nejlepší společně s Čínou. Za dob Jörgena Perssona, Jana-Oveho Waldnera či Mikaela Appelgrena. Teď mi to připadá podobné," srovnává Jančařík.

Švédové a Němci jsou podle něj jedinými národy schopnými konkurovat Asiatům, hlavně tedy Číňanům. Přičemž Seveřané jsou na tom aktuálně lépe než Němci. "Mohou Čínu porazit, ale pravidelně ji porážet zřejmě nebudou. Čína je dominantní desítky let, s tím se nedá nic dělat," říká.

Jančařík má z Houstonu se švédským stolním tenisem osobní zkušenost. Jeho totiž hned v prvním utkání zdolal Anton Källberg a český dlouhán musel uznat, že na soupeře neměl. Prohrál 0:4.

"Källberg mi připadá ze Švédů nejsilnější. Dva nebo tři roky je nejlepším hráčem německé bundesligy, prohrál tam jen pár zápasů. Předvedl jsem to nejlepší, co jsem mohl, ale vůbec to nestačilo," přiznal Jančařík, který na klubové úrovni působí rovněž v Německu.

V prvním kole mužské dvouhry vypadl i druhý český zástupce Tomáš Polanský a mezi ženami Kateřina Tomanovská. Hana Matelová došla alespoň do druhého kola a ve čtyřhře si se Slovenkou Barborou Balážovou zahrála osmifinále.