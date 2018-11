Ledecká s bratrem, Čech s manželkou. Hvězdy ukázaly ty, kterým také vděčí za tituly

před 2 hodinami

Historie zná jen vítěze. Sportovce, kteří žijí svůj sen. Za sportovci však stojí hvězdy, které žijí pro ně. Tak zní kreativní koncept kalendáře agentury Sport Invest pro rok 2019, který pro ni nafotil Tomáš Třeštík.

Špičkoví čeští sportovci zastupovaní touto společností se do oblíbeného a vyhledávaného kalendáře nechali zvěčnit už posedmé. Tentokrát v unikátní sérii snímků, na kterých jsou zachyceni s blízkými lidmi, kteří jim pomáhají v kariéře.

Zimní královny Ester Ledecká a Martina Sáblíková s bratry, legendární fotbalový brankář Petr Čech s manželkou, elitní světové beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová s trenérem či hokejový útočník Ondřej Palát s otcem.

To je jen výběr z těch, které najdete na dvanácti fotografiích. Vznikaly v letenském ateliéru známého fotografa Tomáše Třeštíka, který navázal na rok 2018, kdy pro Sport Invest vytvořil kalendář, v němž Čecha, Ledeckou a spol. ztvárnil do konceptu: "Česko jako země krásných míst a talentovaných lidí".

"Idea, která je za tímhle kalendářem, zní - hvězdy a ti, co jim kryjí záda. Byl to tak trochu nápad mojí ženy Radky. Pak se mi zalíbil a začali jsme ho rozvíjet," prozrazuje Třeštík. "Vymyslel jsem si vizuální stylizaci. Chtěl jsem komorní prostředí, aby se sportovci a jejich blízcí cítili co možná nejpřirozeněji a mohli se chovat uvolněně. A mám dojem, že to klaplo."

Třeštík zvolil barevnou stěnu, kterou kombinoval s nábytkem. Na každé focení vybíral jiný kus. "Se všemi se mi pracovalo výborně. Co mě na sportovních hvězdách baví, je pokora, kterou v sobě mají. A naprostá profesionalita. Nikdo z nich nemá žádné hvězdné manýry, všichni jsou klidní a naprosto normální," hodnotil Třeštík.

Nápad i realizaci ocenili i ti, kteří stáli před objektivem. "Málokdo z nás, sportovců, by se dokázal dostat tam, kde jsme, bez svého nejužšího týmu a dobrého zázemí. Tohle téma kalendáře nám dalo možnost poukázat na ty doposud ne příliš známé spoluautory a režiséry našich velkých úspěchů," řekla Markéta Nausch Sluková. "Tomáš Třeštík je veliký profík. Krásný nápad uměl zrealizovat rychle, zábavně, navíc s krásným výsledkem."

Sport Invest nechal vyrobit necelé dva tisíce kusů kalendáře. I to mu dává unikátnost. "Každý rok chceme mít po všech stránkách originální kalendář s příběhem, který se liší od ostatních. Motiv pro rok 2019, kdy chtěl Tomáš Třeštík vyzdvihnout osoby, kterým vděčí sportovci za úspěšnou kariéru, se nám opravdu hodně líbil. S výsledkem jsme spokojení. Myslím, že se nám podařilo udržet vysokou úroveň nastavenou z minulých let," uvedl David Trávníček, šéf společnosti Sport Invest Marketing.

Kalendář není určený pro komerční prodej, zamíří hlavně k obchodním partnerům a klientům Sport Investu. Velmi omezený počet kalendářů pak bude během prosince dostupný v e-shopu rychlobruslařky Martiny Sáblíkové na adrese: www.martina-sablikova.com/obchod.

