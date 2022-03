Poslední závod sezony. Ledecká jede ve finále SP superobří slalom

Provoz linky C pražského metra ve čtvrtek ráno zhruba na čtvrt hodiny přerušil pád člověka do kolejiště ve stanici Florenc. Dvacetiletý muž utrpěl zranění ruky, se kterým byl převezen do nemocnice. Vyplývá to z informací na webu pražského dopravního podniku a z Twitteru pražských záchranářů.

Dvacetiletý muž spadl do kolejiště metra kolem 06:15. "Naštěstí nebyl soupravou sražen a byl rychle vyproštěn," uvedli záchranáři. Sanitka muže odvezla se zraněním ruky do nemocnice na Bulovce.

Po dobu zásahu hasičů a záchranářů byl zastaven provoz metra mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Soupravy se v celé trase znovu rozjely krátce před 06:30.