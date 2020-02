Nikdo neví, kde má Ester limit. Bude lepší a lepší, slibuje její trenér Bank

Téměř ideální stopu udržela Ester Ledecká na cestě za třetím místem ve sjezdu Světového poháru v německém Garmisch-Partenkirchenu. Její trenér a bývalý sjezdař Ondřej Bank využil toho, že Ledecká jezdí sebevědomě a i na náročném Kandaharu určil co nejpřímější dráhu.

"Viděl jsem na ní, že si věří a můžu ji tlačit do jakoby vítězné, nejrychlejší linie. I když byl sjezd hodně náročný a v tréninku se jelo opatrněji, přesto jsem to cítil. A to mě baví nejvíc, když ji můžu tlačit do nejrychlejší linie," prozradil Bank.

Už před třemi lety v německém středisku tvrdil, že Ledecká jednou může sjezd SP vyhrát. V prosinci jeho slova v kanadském Lake Louise naplnila a nyní vystoupila díky třetímu místu v Německu na stupně vítězů znovu.

"Kde má limit? S Ester nikdy nikdo neví, ale rozhodně je tam prostor pro zlepšení. Má pořád rezervy a bude lepší a lepší," uvedl Bank na adresu senzační olympijské vítězky v super-G z Pchjongčchangu.

V Ledecké vidí sjezdařku, která jako jedna z mála umí jezdit rovné sjezdové pasáže i zatočené branky jako v obřím slalomu. "A to je ideální kombinace. Má už i zkušenosti, lyžuje víc a víc a víc si proto věří," konstatoval Bank.

Pomáhá Ledecké k úspěchům určováním co nejlepší linie. Hodně dá na pocity své svěřenkyně. "Když cítím, že chce a dělá to, co si prohlídneme, a vnímá to, je to super. Už je hodně vyspělá," pronesl Bank. Muži jezdí razantněji, ale Ledecká se k jejich linii hodně blíží. "Když na to má nastavenou hlavu, tak jo," řekl Bank.

Najít ideální stopu vyžaduje od Ondřeje Banka i jeho bratra Tomáše někdy dost úsilí. Důležitá je samotná prohlídka trati, ale hodně času stráví u videa. Aby natočili celou trať, běhají po kopcích.

V Garmisch-Partenkirchenu stál Tomáš Bank při tréninku až daleko v údolí za železniční tratí a mohl tak natočit některou z pasáží sjezdu. V Zauchenseee zase Ondřej lezl tři čtvrtě hodiny se sněžnicemi na protější kopec od sjezdovky.

"Je to třeba a mě to baví. Udělám cokoliv, abychom to udělali dobře," řekl Ondřej Bank. "Běhám s kamerou po lese, jezdím autem po okolí a hledám místo, odkud to bude nejlepší. Máme jednu kameru, která má velký zoom, tak se snažíme to využít a najít místo, kde bychom měli pozici, kterou nikdo jiný nemá," dodal Tomáš Bank s tím, že stejně se chovají i ostatní trenéři. "Je to prostě nezbytné," řekl.

Možná by všem pomohlo využití dronů. "Dokážu si představit, že by to pomohlo, ale zatím to nejde a je to asi dobře," uvedl Tomáš Bank. Drony jsou zakázané po nebezpečném pádu jednoho stroje při večerním slalomu v Madonně di Campiglio před pěti lety, kdy málem zasáhl hvězdného Rakušana Marcela Hirschera.

Určit ideální linii je jedna věc, ale závodník posléze musí plán trenérů naplnit. A to se Ledecké daří téměř dokonale. "Je na to talentovaná a strašně poctivá," chválil Ondřej Bank závodnici, která dlouhé rozbory u videa vydrží.

"Pak jde a ještě si to pouští v brýlích a znovu si to ukládá. Pro někoho jiného by to bylo milion pokynů, které by nemohl pojmout a myslel by na tisíc věcí, ale Ester to dává," řekl Ondřej Bank.