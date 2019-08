Satoranský před ostrým startem: Budu nervózní. Všichni víme, jakou roli mám v týmu

před 9 minutami

Hvězda české basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský už se nemůže dočkat neděle, kdy tým Ronena Ginzburga vstoupí zápasem proti Spojeným státům americkým do mistrovství světa v Šanghaji.

Po dlouhé přípravě si už nová akvizice Chicaga přeje, aby se rozběhl koloběh turnaje.

"Určitě budu nervózní. A jsem rád, když jsem nervózní, protože to znamená, že jsem na zápasy připravený. Teď jsme v takové té fázi, kdy chceme, aby už to začalo," řekl Satoranský novinářům.

"Když jsme odehráli všechny přípravné zápasy, přijeli jsme sem čtyři dny před začátkem, tak je to zdlouhavé a člověk už chce začít, aby byl v tom kolotoči. Už se těším, až se v neděli ráno probudím. To asi teprve ta nervozita bude cítit," podotkl.

První zápas na světovém šampionátu bere jako největší událost v reprezentační kariéře. "Bude to poprvé na mistrovství světa a ještě proti Americe, proti které by si chtěl každý jednou zahrát. Spíš bych ale řekl, že to je turnaj kariéry, co se týče toho hrát na mistrovství světa, mít tak těžkou skupinu i s tím spojený mediální zájem. Ale uvidíme, řekneme si po konci," pousmál se Satoranský.

Je lídrem českého týmu, ale sám si nechce zodpovědnost pouštět do hlavy. "Snažím se ji necítit. Víme všichni, jakou mám roli v tomto týmu. Snažím se vést tým, ale nechci o tom nějak moc přemýšlet, protože to mně nikdy nedělalo dobře. Cítím podporu kluků kolem a řekl bych, že je to taková přirozená role," prohlásil sedmadvacetiletý rozehrávač.

V duelu s USA nepředpokládá od soupeře podcenění českého týmu i proto, že Američané prohráli v přípravě s Austrálií. "Je to jejich první zápas a ta prohra s Austrálií jim ukázala, že to musí brát vážně všechno. Nevím, jak nás respektují. Přeci jen Austrálie má hodně významných hráčů v NBA, hráli proti nim už dobře na olympiádě. Uvidíme, jak k nám přistoupí, ale budou momenty, kdy bude krize, a tam musíme být odolní. Je nejnáročnější se nenechat od nich psychicky zdeptat," uvedl.

V USA podle něj nebude šampionát tak sledovaný jako třeba olympijské hry. "Včera jsem si volal s (bývalým spoluhráčem z Washingtonu) Mahinmim. Bavili jsme se o tom, ale myslím, že to nemá takový mediální zájem, jako by to byla olympiáda a hrály tam všechny hvězdy," řekl Satoranský.

"Ale myslím, že Amerika má větší respekt i k ostatním, hlavně k těm evropským velmocím. Zajímavé je, že i americká média označila Srbsko za největšího favorita. Vypadá to, že k tomu přistupují, že nemají jasnou výhru na turnaji," doplnil.

Sám také staví Srbsko do role hlavního konkurenta USA. "Líbí se mi složení jejich týmu. Patří mezi na jakýchkoliv akcích mezi nejodolnější. Pak jsem zvědavý na Řecko," uvedl Satoranský a připomněl účast Janise Adetokunba, nejužitečnějšího hráče NBA z uplynulé sezony. Poprvé v historii se MS zúčastní hráč čerstvě ověnčený tímto oceněním. "Francie vždycky složí dobrý tým, ale jsem zvědavý i na Austrálii, protože hrají dobrý basket a mají velice silný tým," doplnil Satoranský.

Byl k kontaktu i s dalšími přáteli z USA. "Volal jsem si s bývalými spoluhráči z Wizards a fyzioterapeuty, ale neviděli to, že bychom se s nimi dlouho drželi. Ale přejí mi hodně štěstí. A vědí o tom, že ta skupina nebude jednoduchá. Hačimura odehrál neuvěřitelnou přípravu s Japonci, Turci jsou nebezpeční střelecky. Každý zápas bude bitva," komentoval základní skupinu.

V Číně je Satoranský poprvé a zaujalo jej, kolik fanoušků tam NBA má. A podobné to bylo v Soulu při generálce na turnaj. "A až to všechno vypukne, budeme mít třeba tu konfrontaci s Amerikou, tak teprve uvidíme, jaké je to šílenství. Na letišti jsem se podepisoval pár fanouškům, v Koreji jich bylo dost a basket si užívali," prohlásil Satoranský.

Čínskou kulturu nemá moc čas poznat. "Je to rychlé, člověk na to nemá tolik času. Ale je to tady samozřejmě obrovské, strašně moc lidí. Člověk to vidí, když jede do haly. Může se stát, že jedeme padesát minut. Všechno dělají ve velkém. To je pro mě novinka," řekl.

Češi se v Šanghaji potýkají ve volném čase hlavně s potížemi s připojením na internet, ale třeba s jídlem nemají žádný problém. "Jsem zvyklý jíst všechno. Stravujeme celou dobu na hotelech a tam je jídlo ošetřené a připravené pořadateli. My se tady stravujeme společně s Japonci, mimo jsme jedli jen dvakrát. Vybírám si podle toho, co máme v nabídce. Není to problém," dodal Satoranský.