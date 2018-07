Rychle pryč, tady nám to nejde. Sluková s Hermannovou přesun do Haagu uvítaly. Jdou na ruská mláďata

před 1 hodinou

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková věří na ME v nový impulz.

Rotterdam (od našeho zvláštního zpravodaje) - Před půl osmou dohrály a po deváté večer už měly sbaleno a stály s kufry u recepce. České plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová si po bojích ve skupinách na kurtu pod rotterdamskou lodí vyloženě přály, aby pro čtvrteční vyřazovací duely mistrovství Evropy změnily působiště.

Na turnaji se totiž zatím nepotkaly s formou, v posledním středečním zápase prohrály s domácími Nizozemkami, a musí ze druhého místa do předkola play off. Los jim přisoudil Haag.

"Tady nám to nesedí, chceme pryč. Možná nám to prospěje. Můžeme do toho zítra vstoupit jako do úplně nového turnaje a zabojovat o to, jak to půjde," prohlásila Nausch Sluková.

Z destinací, kde mohly české jedničky hrát, byl v nabídce Utrecht nebo zhruba 140 kilometrů vzdálený Apeldoorn. "Super, že to nakonec dopadlo takhle, nestěhujeme se tak daleko," dodala starší z obou hráček.

Její parťačka Hermannová ale přiznala, že se přesun do Haagu neobejde bez komplikací. "Máme tady kouče, asistentku kouče a fyzioterapeuta a pochybuju, že mají pro každého zařízené navíc pokoje. Snad aspoň my budeme mít kde spát," uvedla.

Organizace šampionátu totiž není ideální. Spolu se zbytkem týmu sledovali los vyřazovacích bojů u večeře a nikdo za nimi pak nepřišel s tím, co mají dělat a kam se přesunout.

"Na tom přenosu, který probíhal přes Facebook, ani nebylo nic pořádně vidět, nebyl kvalitní. Šly jsme pak samy zjistit, jak je to s přesunem. Podle mě, kdybychom se nepřihlásily, tak nám nikdo ani nepřijde nic říct," řekla Hermannová.

Co se týče soupeřek, ale los neměly ideální, v boji o postup mezi šestnáct nejlepších se utkají s Ruskami Světlanou Cholominovou a Naděždou Makroguzovovou. Na šampionátu devátý nasazený pár.

"Rusky ale taky zaváhaly, tak jako my. Taky prohrály zápas, který neměly prohrát, tak jako my. Rozdáme si tam zítra na hřišti čistých karet. Jsou to poměrně mláďata, ale už dlouhodobě hrají na světovce poměrně dobře," ví Nausch Sluková.

"Musíme to brát tak, jako že s naším přesunem začíná vlastně nový turnaj. Skupiny bývají nervóznější a turnaj je otevřený od toho eliminačního kola," myslí si Hermannová.

Pokud český pár zvládne nástrahu prvního kola play off, narazí v osmifinále na Finky Lehtonenovou a Ahtiainenovou. Poté by mohlo v pátek dojít na české čtvrtfinále mezi nimi a párem Kristýna Hoidoravá Kolocová a Michala Kvapilová.