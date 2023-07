"Španělky plakaly dva dny." Ragby spolkne veškeré volno, i tak se Češky blíží elitě

České reprezentantky v sedmičkovém ragby se v červnu na Evropských hrách v Krakově blýskly průlomovým výsledkem. Z Polska přivezly bronzové medaile a zajistily si místo ve finálové kvalifikaci na olympiádu. "Španělky po zápase s námi podle mě dva dny v kuse plakaly," usmívá se jedna z opor českého týmu, zároveň amatérka Kristýna Plevová.

Právě výhra 17:12 nad Španělskem ve čtvrtfinále turnaje byla největším překvapením. Soupeřky s profesionálními hráčkami v kádru, které se v utkáních Světové série potkávají s naprostou elitou, se musely sklonit před českými amatérkami.

Pak sice Češky podlehly Polsku, ale v utkání o bronz porazily Belgii a s bronzovou odměnou přišla rovněž místenka do finále olympijské kvalifikace o Paříž 2024.

"Není to náhoda, zvedáme se. Konečně jsme to ukázaly na větší akci," těší Plevovou. Jednatřicetiletá reprezentantka pracuje jako fyzioterapeutka a zároveň vyučuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

"Od pondělí do pátku chodíme do práce, soupeřky hrají profesionálně. Mělo by se to projevit fyzicky i psychicky, jenomže na sedmičkách je krásné to, jak jsou nevyzpytatelné," pokračuje.

Sedmičky jsou olympijskou verzí populárního sportu, který se v obvyklé variantě hraje s patnácti hráči na každé straně a na dvakrát 40 minut. V olympijské verzi nastupuje v týmu sedm hráčů a hraje se jen dvakrát sedm minut.

V kvalifikaci o minulou olympiádu v Tokiu obsadily Češky v její evropské části poslední místo, ovšem teď se díky bronzu z Krakova dostaly na poslední kvalifikační turnaj, který se odehraje za rok v červnu.

Úspěšnější, než bylo v plánu

Z dvanácti týmů ze všech kontinentů odtamtud postoupí do Paříže jen vítěz. Češky doplňuje z Evropy ještě Polsko (druhé z Evropských her). Zato například silné Španělsko kvůli prohře s Češkami ostrouhalo.

"Měli jsme projekt s výhledem na olympiádu v Los Angeles 2028, ale vše jde nějak rychleji, než jsme si předsevzali," říká reprezentační trenér Vít Chalupa. "Dříve jsme měly ženy, které s ragby začaly v dospělosti, nyní už nám vycházejí z mládeže. Máme nadějné juniorky, snad se budeme posouvat i dál," doplňuje.

Olympijská vidina by tedy mohla ožít o čtyři roky dříve. Ale…

"Mnoho holek z nás řeší, jestli a jak bude pokračovat. Je to smutné, ale tak to je. Musíte přemýšlet, zda budete součástí týmu, nebo musíte do práce kvůli nízkému stavu peněz na účtu," přiznává Plevová.

Evropské hry v Krakově absolvovala Plevová se zlomeným nosem:

Veškeré její volno už tak padne na ragby a příští rok bude v tomto směru ještě složitější. O víkendu totiž Češky obsadily šesté místo na mistrovství Evropy v Hamburku a získaly tím pozici na turnajích Challenger Series, což je kvalifikace do Světové série, v níž hraje úplná špička.

"Je to důležité, jsou to tři turnaje na jaře a potkáme tam soupeře, s nimiž potom budeme v červnu bojovat o olympiádu," raduje se z přínosné konfrontace Chalupa.

Dříve ragbistky zvaly dárce na rande

"Na druhou stranu je náročné absolvovat to s ne tak výraznou finanční a materiální podporou, kterou máme," míní Plevová. "Máme v družstvu pár studentek, které ještě životní problémy neřeší, ale já se musím ohlížet, jestli zaplatím hypotéku a náklady na život," vysvětluje.

"Snad bude zaměstnavatel ochotný mě pustit," dodává.

Peníze, které ženskému ragby proudí od Národní sportovní agentury (NSA), podporují reprezentaci na cestách, ale na plat ragbistkám nikterak nepřispívají. Podle Chalupy se podpora zvedla, nicméně reprezentace je i tak vedle dotací stále závislá na dalších dárcích.

Ženské patnáctky se před lety snažily zviditelnit a vybrat peníze třeba formou crowdfundingové kampaně, v rámci které zvaly dárce například na "rande s ragbistkou" nebo "running sushi s rojem".

"My jsme zase pekly buchty a koláčky, ale trénujeme pětkrát či šestkrát týdně, do toho práce. Čas na dobrovolničení už nezbývá," krčí rameny Plevová, mimo reprezentaci hráčka Tatry Smíchov.

Otrávit Polkám české pivo

Mrzí ji, že Polky, které budou za rok jedněmi z českých soupeřek v boji o olympiádu, mají podporu nesrovnatelně lepší.

"Bavila jsem se s kamarádkou z polské reprezentace a zjistila jsem, že se na rok všechny přestěhují do Gdaňsku a budou společně nejen trénovat, ale i bydlet a fungovat. Kdybychom měly aspoň možnost podobných podmínek, věřím, že jsme schopné je porazit," míní Plevová.

"Záleží, jak se k celé příští sezoně Česká ragbyová unie a vyšší sportovní asociace postaví. Jestli to zafinancují, nebo řeknou, že jsme dobré, ale nic pro nás nemají. To by olympijský sen zůstal asi jen snem. Každopádně nasadíme naše srdíčko, štěstíčko a uvidíme," podotýká.

A pokud by Polky i po ročním soustředění s Češkami prohrály? "Podle mě už by si ani nekoupily české pivo," odpovídá Plevová se smíchem.

"Musíme porazit všechny. Bude tam Polsko, Argentina a Paraguay, na zbylých osm týmů ještě čekáme. Pokud tam spadne Čína, bude také dost silná. Některá družstva jsou trošičku nad námi, ale když se všechno sejde jako na Evropských hrách, není postup nereálný," uvažuje Chalupa.

Ragbistky nechtějí být jen raritou

Trenéra i reprezentantku těší, jaký zájem o ženské ragby bronzový úspěch na červnové "malé evropské olympiádě" v Krakově vyvolal.

"Povedlo se nám to v pravou chvíli. Před mnoha diváky, sportovci a médii. Všechno pro nás bylo nové. Ať olympijská vesnička, nebo zájem televize a dalších médií. Najednou někoho zajímáme, musíme to umět využít a něco nabídnout, něco třeba sehnat," říká Chalupa.

"Kolegové z práce se divili, že mě vidí v televizi. Mohla se dívat i babička, která mi dříve často psala, že odkazy na internetu jí nefungují. Nějaká vlna se zvedla, ale přeju si, aby se teď po nás neslehla zem. Abychom nebyly jako české ragbistky jen nějakou raritou," doufá Plevová.

"Pokud by se třeba našel nějaký sponzor, který by byl ochoten se za nás postavit, dost by nám to pomohlo," uzavírá reprezentační opora.

Evropským šampionátem v Hamburku sezona dospělé reprezentace skončila, zásadní a v mnoha ohledech zlomová může být ta příští.

Avšak šanci poznat ženské sedmičkové ragby mají čeští fanoušci za pár dní přímo v hlavním městě. V sobotu a neděli se v pražských Petrovicích koná mistrovství Evropy juniorek s nadějným českým týmem v akci.