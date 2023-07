Vondroušová v epické bitvě porazila Pegulaovou a je v semifinále Wimbledonu

Markéta Vondroušová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Čtyřiadvacetiletá tenistka porazila na trávě v All England Clubu po velkém obratu ve třetím setu čtvrtou nasazenou Američanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 2:6, 6:4.

O druhé grandslamové finále a první od Roland Garros 2019 se utká ve čtvrtek s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, která vyřadila světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou po výhře 7:5, 6:7, 6:2.

Vondroušová je třetí českou semifinalistkou ve Wimbledonu za poslední čtyři roky. Předloni se mezi čtyři nejlepší tenistky dostala pozdější finalistka Karolína Plíšková, v roce 2019 hrála semifinále Barbora Strýcová.

"Bylo to hrozně těžké a prožívám teď úžasné pocity. Nikdy jsem nehrála na kurtu číslo 1. Je to nádherné. Chtěla jsem bojovat až do konce a teď jsem hrozně šťastná. Nemohu tomu ani uvěřit," řekla v rozhovoru na kurtu Vondroušová. Stala se třetí hráčkou v tzv. open éře, která na cestě do wimbledonského semifinále porazila čtyři nasazené hráčky. Předtím se to povedlo jen Strýcové před čtyřmi lety a Číňance Čeng Ťie v roce 2008.

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia Vondroušová si opět posunula wimbledonské maximum, dosud zde skončila nejlépe předloni ve 2. kole. V minulém roce nestartovala kvůli zranění zápěstí. S krajankou Miriam Kolodziejovou měla dnes ještě nastoupit v osmifinále čtyřhry, česká dvojice se ale z duelu proti australsko-belgickému páru Storm Hunterová, Elise Mertensová odhlásila.

Dvaačtyřicátá hráčka světa Vondroušová zahájila čtvrtfinále ztraceným servisem, od stavu 0:2 ale získala čtyři hry za sebou. Pegulaová ještě dokázala vyrovnat na 4:4, poté ale přišla znovu o podání a sokolovská rodačka se ujala po 37 minutách vedení. Američanka doplatila na 13 nevynucených chyb a předvedla jen tři vítězné údery.

Devětadvacetiletá rodačka z Buffala ale ve druhé sadě zpřesnila hru. Vondroušové nenabídla jediný brejkbol a ve čtvrté hře získala její servis. Set pak zakončila dalším brejkem a vynutila si pokračování.

Také úvod třetího setu vyšel lépe Pegulaové, která získala ve čtvrté hře brejk. Organizátoři poté zareagovali na blížící se déšť a duel na několik desítek minut přerušili kvůli zatažení střechy.

Američanka po obnovení zápasu utekla do vedení 4:1 a měla i brejkbol na 5:1. Jenže ho nevyužila a Vondroušová zinscenovala obrat. Světové čtyřce od té doby dovolila jen devět fiftýnů, získala i další čtyři hry za sebou a strhla vítězství na svou stranu. V utkání zahrála sedm es a 23 vítězných míčů. Pegulaová neprošla do grandslamového semifinále ani na šestý pokus.

Osmadvacetiletá Svitolinová vyřadila vítězku Roland Garros Šwiatekovou za dvě hodiny a 41 minut. Rodačka z Oděsy, která se letos vrátila po mateřské přestávce, je v semifinále Wimbledonu podruhé v kariéře. Dostala se do něj už před čtyřmi lety, kdy prošla mezi nejlepší čtyři hráčky i na následném US Open, a je to dosud její grandslamové maximum. Vondroušová sehrála s aktuálně 76. hráčkou světa Svitolinovou zatím pět zápasů, dvakrát zvítězila. Naposledy uspěla před dvěma lety v semifinále olympiády v Tokiu.

Do čtvrtfinále se ve čtyřhře dostali Adam Pavlásek s Uruguaycem Arielem Beharem, kteří přehráli chorvatské duo předloňských vítězů Wimbledonu Nikolu Mektiče a Mateho Paviče 6:4, 3:6, 7:5. Ve stejné fázi je v ženském deblu také Marie Bouzková se Španělkou Sarou Sorribesovou. Maďarsko-belgický pár Anna Bondárová, Greet Minnenová porazily 6:3, 3:6, 6:3.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Vondroušová (ČR) - Pegulaová (4-USA) 6:4, 2:6, 6:4, Svitolinová (Ukr.) - Šwiateková (1-Pol.) 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Čtyřhra - 3. kolo: Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) - Bondárová, Minnenová (Maď./Belg.) 6:3, 3:6, 6:3.

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Sinner (8-It.) - Safiullin (Rus.) 6:4, 3:6, 6:2, 6:2.

Čtyřhra - 3. kolo: Pavlásek, Behar (ČR/Urug.) - Mektič, Pavič (9-Chorv.) 6:4, 3:6, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo: Ghibaudo (Fr.) - Hrazdil (ČR) 6:4, 5:7, 7:6 (10:8).

Juniorky:

Čtyřhra - 1. kolo: Bartůňková, Vargová (7-ČR/SR) - Munková Mortensenová, Rabmanová (Dán./USA) 6:2, 6:3, Oluwadareová, Stojsavljevicová (Brit.) - Šmejkalová, Slamová (ČR/USA) 7:5, 6:4.