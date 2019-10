Ragby je i pro holky. Ty české si vás odnesou k večeři a zabojují o olympiádu

Protivná, rozmazlená a nevděčná parádnice. Právě taková je postava Berušky ve Ferdovi Mravencovi, asi nejznámější knize Ondřeje Sekory. Brněnský rodák ale ve dvacátých letech publikoval i jinou prózu, když jako první do češtiny přeložil pravidla ragby. O bezmála sto let později se Sekorově oblíbenému sportu v Česku věnují stovky dívek. A od literární Berušky by se jen stěží mohly lišit víc.

"Respekt, férovost, disciplína, sounáležitost a čestnost," vypočítává kapitánka české reprezentace Petra Křiklánová hodnoty, které by sice u Berušky čtenář pohledal, ale k ragby neodmyslitelně patří.

V Česku zatím tomuto sportu propadlo kolem čtyř set dívek a žen, ale už brzy by jich mohlo být mnohem více. Na podzim vrcholí kampaň #ragby je pro holky, která by měla rozšířit základnu tak, aby Češky v ideálním případě sváděly rovnocenné souboje o některou z příštích olympiád.

A nehledají se jen ranařky. "Jasně, není to sport pro žádné třasořitky, ale na druhou stranu ho může dělat skoro každá holka. Malá, velká, rychlá, pomalejší. Je to opravdu sport pro všechny," říká Křiklánová, která se v civilním životě živí jako přípravář staveb.

Právě kapitánka českého národního týmu to může říci s naprosto čistým svědomím. Jako jediná Češka roky hrála na Novém Zélandu, zemi ragby zaslíbené, která vyhrála pět z osmi dosud konaných mistrovství světa žen.

Sedmičky na olympiádu

Ostatně popularita ragby roste v Česku každým rokem. Mužský šampionát, který před čtyřmi lety hostila Anglie, nastartoval i v ženském ragby boom, z nějž těží dodnes.

Od právě probíhajícího mistrovství světa v Japonsku si představitelé českého ragby slibují další vlnu popularity, která by společně s náborovou kampaní mohla výrazněji rozšířit základnu tohoto sportu.

Jak dobře zafungoval předchozí šampionát, je vidět už nyní na výsledcích národních týmů. Patnáctky, což je klasické ragby s patnácti hráčkami v poli, i s Křiklánovou v sestavě vyhrály v minulé sezoně Evropský pohár.

V sedmičkovém ragby, což je olympijská verze populárního sportu, juniorky obsadily senzační sedmé místo na mistrovství Evropy, a ženy si dokonce zahrály kvalifikaci o olympiádu.

A i když si příští rok v Tokiu nakonec olympijský turnaj nezahrají, za pět let v Paříži už to může být jiné. "Věřím tomu, že by tam být mohly. Jsou na dobré cestě, a když se jim vytvoří dobré podmínky, tak by se to mohlo podařit," říká Křiklánová.

Na rande s ragbistkou

O něco náročnější pozici mají reprezentantky v patnáctkovém ragby. Na jejich provoz se nedostávají finance, a minulý rok se dokonce uvažovalo, že se národní tým zruší.

Ragbistky se ale v duchu svých hodnot k problému postavily čelem. Rozhodly se, že si potřebné peníze vydělají samy. A tak poctivě na turnajích nabízely vlastnoručně vyrobené pečivo nebo pořádaly akce s prodejem sportovního oblečení. Zbytek peněz nakonec vybraly na crowdfundingovém serveru, kde se jim podařilo od tří stovek dárců nasbírat 238 tisíc korun.

Takto před rokem lákaly české ragbistky dárce na crowdfundingovém serveru. | Video: Youtube.com

Odměny přitom odpovídaly kreativitě ragby, kromě tradičního oblečení či nálepek mohli dárci mezi odměnami najít třeba "running sushi s rojem" nebo "rande s ragbistkou", které lákalo sloganem "Sice pro vás nepřijede limuzínou, ale možná vás odnese až do restaurace". Sedmitisícovou sumu zaplatilo osm přispěvatelů. "Ale zásnubami bohužel žádné rande neskončilo," směje se Křiklánová.

A i když na svatební veselici nakonec nedošlo, všechno to pachtění výsledek mělo. Ragbistky v Evropském poháru, což je papírově třetí nejvyšší soutěž na starém kontinentu, nakonec zvítězily. A daly tak pádnou odpověď těm, kteří o národním týmu pochybovali.

MS je daleko. Zatím

Patnáctkové ragby má ale k vrcholnému turnaji přece jen dál než sedmičkové. Češky se sice nedávno zúčastnily mistrovství Evropy, ale propastný rozdíl demonstrovala porážka 0:97 se Španělskem, které hraje druhou divizi.

Takže na mistrovství světa s českou účastí si budou muset čeští diváci, podobně jako v případě mužů, ještě nějaký ten rok počkat. A mezitím mohou obdivovat úroveň, na kterou se vypracovaly přední světové celky, na televizních obrazovkách.

Mimochodem, pokud by vás zajímalo, koho favorizuje právě Křiklánová na zisk letošního titulu, odpověď asi nepřekvapí. "All Blacks. Jsou prostě nejlepší," směje se bývalá hráčka roku novozélandského klubu Hutt Old Boys Marist.