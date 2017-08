Před dvěma lety přišla o kamarádku i o vyhlídky. Teď si Kolocová pověsila na krk evropské stříbro

před 15 minutami

Rozchod s kamarádkou a parťačkou, operace ramene i svatba. To všechno Kristýna Hoidarová Kolocová stihla za poslední dva roky prožít. Nyní si spolu spolu s Michaelou Kvapilovou pověsila na krk stříbrné medaile z mistrovství Evropy v plážovém volejbale.

Praha - Rozchody jsou vždy nepříjemnou a bolestivou záležitostí. Ten mezi plážovými volejbalistkami Kristýnou Kolocovou a Markétou Slukovou se ale před dvěma lety dotkl i spousty sportovních fanoušků. Vždyť se tím rozpadl pátý pár olympijských her z roku 2012.

Po dvou letech plných útrap však mají obě na kontě stříbro z mistrovství Evropy a to každá s jinou parťačkou. V neděli se to povedlo Kolocové, nyní i s příjmením Hoidarová, po boku s Michaelou Kvapilovou.

Ale zpět do léta 2015. Po sérii ne úplně povedených výsledků se Sluková rozhodla pro radikální řešení, její novou spoluhráčkou se stala Barbora Hermannová.

Pro Kolocovou to byl šok, plánovaly další účast na olympijských hrách a najednou se ve zlém rozešly. "Snažila jsem se volit cestu pokračování týmu, rozhodnutí Markéty ale bylo jiné a dál pokračovat nešlo," říkala tehdy na tiskové konferenci.

Přišla nejen o parťačku z písku, ale i o velkou kamarádku. Znaly se odmalička, od školy, chodily do stejné třídy. Byly sehrané na hřišti i mimo něj, v rozhovorech několikrát vyprávěly, že i když měly doma bohatou garderoby, na trénink přišly obě ve stejném triku, aniž by se domluvily.

A mentální napojení zřejmě neztratily ani po rozchodu, obě si totiž nezávisle na sobě naplánovaly svatby na loňský podzim pár dnů od sebe. Samozřejmě vždy bez účasti té druhé.

Co čert nechtěl, pár měsíců po ukončení spolupráce se Slukovou musela Kolocová na operaci s ramenem a přišla nucená pauza od volejbalu. Hrát však chtěla dál, a tak využila čas k hledání vhodné parťačky.

Poohlížela se po vysoké blokařce, a tak zabrousila do šestkového volejbalu a oslovila Kvapilovou, ta sice ještě v té době měla angažmá v německém týmu, ale neváhala. "Potřebovala jsem dobrou hráčku a ta jinde než v šestkovém volejbale nebyla," přiznala později Kolocová.

Byl tu ovšem i další háček. Nový pár za sebou neměl žádnou sportovní agenturu nebo velkého sponzora. Z Kolocové se tak vedle hráčky musela stát i manažerka, která shání peníze na přípravu i turnaje.

"Bojujeme s tím. Snažíme se získat peníze ze státních sfér, částečně nás podporuje Dukla, volejbalový svaz. Něco se daří, ale ideální to není, zabezpečit profesionální sport stojí víc peněz. Nicméně máme dostatek financí k tomu, aby se nám to dařilo tak nějak zvládat," přiznává Kolocová.

Když se zkušenější z obou hráček dala zdravotně dopořádku, vyrazily na první turnaje. A nevedly si vůbec špatně. Svým výkonem v Kontinentálním poháru paradoxně pomohly páru Sluková Hermannová na olympijské hry do Ria.

Pořádnou přípravu však spolu absolvovaly až před letošním ročníkem, který pak rozjely parádně. Vyrovnané výsledky na největších turnajích je posunuly do první desítky žebříčku. Na mistrovství světa byly deváté a vše korunovaly stříbrnou medailí na evropském šampionátu.

"Je to motivační, vidíme, že máme na to vybojovat těžké zápasy. Loni jsme celou sezonu nehrály výrazně dobře, s lepšíma jsme nehrály vyrovnaně a letos jsme deváté na mistrovství světa, dostaly se do finále Světového okruhu do Hamburku, to je největší pecka našeho fungování," uvedla pro ČTK Hoidarová Kolocová.

A snad tohle stříbro zase trochu otupilo ostří mezi bývalými parťačkami. Však také pár Sluková Hermannová, který získal stejný cenný kov na loňském ME, na Facebooku krajankám pogratuloval k postupu do finále.