Portugalská odveta Dostála přišla o den dříve. Mistr světa viděl ryby a přepral soupeře i vítr

Josef Dostál se vydal na maximum, ve vypětí se kousal do tváří. A obhájil zlato. | Foto: Milan Kammermayer

Kajakář Josef Dostál obhájil na MS v Portugalsku zlatou medaili na pětistovce a počtvrté se stal mistrem světa. Ve finále přemohl velkého rivala Liebschera i nepříznivý vítr. Odvetu za Račice tak Dostál připravil Portugalcům o den dříve, a se zlatou příchutí.

Montemor-o-Velho (od našeho zpravodaje) - Před obědem byl Josef Dostál značně rozmrzelý, protože ho vítězství ze semifinále poslalo na boj o medaile do nevýhodné dráhy. Nicméně ve finále překonal český kajakář soupeře i v těžkých větrných podmínkách a obhájil zlato.

Dostál musel jet v šesté dráze od začátku na maximum, aby se držel se závodníky v prvních drahách, kteří byli před silným větrem částečně kryti bariérou. "Byli zpočátku hodně vystřelení. Měli jsme s trenérem taktiku napálit start a pak přejít do traťového tempa," poodhalil Dostál.

"Nenechal jsem se rozhodit, drtil jsem to a kousal tváře, jak se line záře," smál se novopečený šampion. "Říkal jsem si, že jedu o medaili, ale že asi nevyhraju. Jistý jsem si byl až 15 metrů před cílem," přiznal Dostál, který se musel během pár hodin srovnat se zklamáním ze semifinále.

Tady pomohla rada kouče Karla Leštiny. "Říkal mi, že vítr může ovlivnit jedině Bůh a závod pak já svým výkonem. Jel jsem na nejlepší výkon a byl to takový zlatý hřeb posledních dvou let," poznamenal Dostál. Na neolympijské pětistovce se totiž představil naposled.

Hned zítra bude bojovat na olympijské kilometrové trati, na této distanci bral stříbro v Riu de Janeiru a bronz vloni v Račicích. Letos se jede na MS pětistovka a kilometr v obráceném pořadí. "Vyzkouším si to poprvé, vloni by mi to opačně nejspíš prospělo," podotkl český kajakář.

Rybí pomoc a voodoo panenka jako odměna

V součtu s nechtěným vítězstvím v semifinále neudělal Dostálovi lepší den ani velký komár, který ho načapal při šlofíku po obědě. "Byl totálně nasáklý krví, tak jsem kroutil hlavou a říkal jsem si, že to snad do třetice vyjde. A pak jsem při rozjíždění viděl velké ryby…," pousmál se Dostál.

Ryby nosí čtyřnásobnému mistru světa štěstí už dlouhá léta. "V Londýně jsem viděl obrovské kapry a byli jsme třetí na čtyřkajaku. Prostě vždycky, když vidím ryby, dopadne to dobře. Dneska jsem je viděl zase, ale raději jsem to ještě zaťukal," popisoval pražský rodák.

Výhra z šesté dráhy dodala Dostálovi sebevědomí před kilometrem, ale taktizovat hodlá také v zítřejším semifinále dvojnásobné distance. "Ten kilák je pro mě těžší, budu se snažit vyjet lepší dráhu, ale pokud to zase nevyjde, budu doufat, že to ve finále nebude vadit," prohlásil Dostál.

Hned po závodě obdržel Dostál za vítězství malého plyšového maskota šampionátu Pimentinhu, který dostal jméno podle domácí kajakářské hvězdy Fernanda Pimenty. Toho Pimenty, který vloni v Račicích před českými fanoušky odstavil Dostála na kilometrové trati na třetí místo.

"Zítra proti mě závodí na kilometru. Asi to použiju jako voodoo panenku a budu do něj píchat špendlíky, abych ho porazil," žertoval Dostál. Ve finále pětistovky ale zosnoval český kajakář pomstu jinému Portugalci, Joau Ribeirovi, který vyšel jako vítěz z dopolední taktické bitvy v semifinále.

Ve finále tedy nastoupil ve výhodné druhé dráze a dlouho se přetahoval s Dostálem o vedení, nakonec však skončil čtvrtý. "Jediný, od koho bych porážku lehce skousl, by byl Tom Liebscher, se kterým jsme měli před dneškem bilanci 1:1. Teď jsem se dostal do vedení," radoval se Čech.

Liebscher finišoval na druhém místě, třetí skončil Maďar Bence Nádas.

Zítra rozjede Dostál po boji na individuálním kilometru také soutěž ve čtyřkajaku, a tak ho čekají celkem čtyři jízdy. Proto je český kajakář rád, že se mu na pětistovce povedlo v rozjížďce a semifinále ušetřit síly a nyní může jít do všech dalších závodů na sto procent.

Fuksa: Bronzová medaile rozhodně není zklamání

Nezapomněl ani pogratulovat kolegovi z reprezentace Martinu Fuksovi, který získal těsně před Dostálovou jízdou na pětistovce kanoistů bronz. "Martin dojel třetí, i když ani on neměl ideální dráhu. Je to bourák, že jezdí pětistovku na této úrovni už tolik let," smekl Dostál.

Fuksa utočil na kanoistické pětistovce na třetí titul mistra světa v řadě, ale na Brazilce Dos Santose a Němce Brendela viditelně nestačil. Po čtyřech letech tak získal na MS na 500 metrech znovu bronz. "Bronz je fajn, jsem za třetí místo rád. Na kluky jsem neměl," uznal Fuksa.

Jako vítěz rozjížďky postoupil přímo do finále, startoval v páté dráze a porazili ho jen dva soupeři v nižších drahách, blíže větrné bariéře. Fuksa ale o výhodě či nevýhodě mluvit nechtěl, na druhou stranu přiznal, že byl před závodem nezvykle nervózní z velkých očekávání.

Ta vyvolal ohromnou formou v letošní sezoně. Vždyť na pětistovce ani na kilometru dosud neprohrál, v červnu se stal dvojnásobným evropským šampionem. "Sezona bez prohry, je to těžké. Ale i když se může zdát, že bronz je zklamáním, není to tak," odmítal český kanoista.

Stejně jako na pětistovce, tak i na kilometru postoupil Fuksa z rozjížďky rovnou do finále, které ho čeká zítra ve 13:11 českého času. To Dostál semifinále kajakářského kilometru pojede, a to v 10:58. O medaile budou kajakáři bojovat ve 13:21. Rozšíří Češi sbírku o další medaile?