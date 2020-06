Patnáctiletému Tysonovi mířil zbraní na ucho, přišel o miliony. Nelituji, říká trenér

Psal se rok 1982, když se v tělocvičně Catskill v New Yorku odehrál dramatický incident mezi budoucí superhvězdou boxerského světa Mikem Tysonem a jeho prvním trenérem Teddym Atlasem. Ten na Tysona, tehdy teprve patnáctiletého výrostka, vytáhl zbraň a přiložil mu ji k hlavě.

Už tehdy bylo s Tysonem těžké vyjít, svůj dosavadní život trávil na ulici krádežemi, ve třinácti měl na kontě těžko uvěřitelných 38 zatčení, pro provokaci nešel daleko a jeho povahová specifika kombinovaná s pubertou s ním házela z jednoho konfliktu do druhého.

Atlas také nedisponoval nejklidnější náturou, a tak - přestože do té doby tvořili sehraný tým, jehož spolupráce začínajícímu boxerovi vynášela první úspěchy - jednoho dne jejich vztah explodoval.

Mohl za to bezprecedentní Tysonův úlet směrem k jedenáctileté trenérově neteři. Boxer jej dlouho popíral, později ale přiznal, že dívku chytil za pozadí.

Kouč byl vzteky bez sebe a okamžitě tasil zbraň. Přiložil ji svému svěřenci k uchu a prohlásil: "Ještě jednou sáhneš na mou rodinu a zabiju tě."

Podepsal si tím ortel. Majitel Catskill, slavný manažer, trenér a člen Síně slávy Cus D’Amato jej z boxerského klubu propustil. Pokladu, který měl v talentem překypujícím Tysonovi, se totiž rozhodně zbavovat nehodlal. Obzvlášť když ho zrovna adoptoval.

D’Amato měl nicméně strach, že bude Atlas o incidentu mluvit. Nabídl mu pět procent z toho, co Tyson během celé kariéry vydělá. Tehdy šestadvacetiletý trenér hrdě odmítl, cítil se zrazen a ponížen.

"Cus se bál, že o tom promluvím, chtěl mě umlčet. Řekl jsem ne. Možná proto, že jsem hloupý, ale nechtěl jsem s nimi mít nic společného, cítil jsem se absolutně zrazený," zavzpomínal nedávno Atlas.

"Řekl jsem jim, ať si to strčí do zadku. Stejně jsem nevěřil, že by dodrželi slovo a ty peníze mi dali. Já chtěl dělat jen věci, které sám ovlivním - a to byla ochrana mojí rodiny," dodal.

Atlas znal Tysona velmi dobře a podle toho, co vypověděl, vážně se obával, že pokud by nezakročil tvrdě hned, hrozilo by jeho neteři znásilnění. Budoucnost dala jeho obavám za pravdu. Tyson čelil obvinění z násilí na ženách opakovaně a v roce 1992 byl odsouzen na šest let za znásilnění bývalé královny krásy Desiree Washingtonové. Po třech letech byl propuštěn na podmínku.

A tak ani dnes Atlas svého rozhodnutí nelituje. Měl by prý pocit, že si vzal špinavé peníze. Kdyby Tysona nadále trénoval, zůstal s ním po celou kariéru a bral pro kouče obvyklých 10 procent, vydělal by si na několik generací dopředu.

"Ano, to by se mi líbilo, přiznávám. Jsem jen člověk, Mike si vydělal 400 milionů dolarů, pro mě by to dělalo 40 milionů. Ale jestli jsem o tom přemítal a dělal si z toho rozhodnutí těžkou hlavu? Ani náhodou," prohlásil.

Raději si s čistým svědomím váží toho, co poté jako trenér dokázal. Největšího úspěchu dosáhl po boku Michaela Moorera, který v roce 1994 pod jeho vedením získal titul mistra světa těžké váhy, později pak působil třeba u Shannona Briggse nebo u ruského bijce Alexandra Povětkina.

V současné době komentuje a analyzuje boxerské duely pro stanici ESPN, dělá i populární podcast, vydal knihu.

Tyson se mu osobně omluvil v roce 2013 během své premiéry v roli promotéra. Hovořili spolu po dlouhých dvaceti letech.

"Teddy pro mě byl nesmírně důležitý a já se choval špatně. Měl jsem v sobě hodně bolesti. Život je krátký a já zemřu, než se tak stane, chci pokud možno všechno napravit," tvrdil tehdy.

Trenér omluvu přijal, podal Tysonovi ruku a nakonec ho i objal.

"Zachoval se jako muž. Přišel, nabídl mi ruku a řekl: Nejsi na mě pořád naštvaný, že ne? Přál bych si, abys nebyl. Jsem moc rád, že ukázal svou gentlemanskou stránku," ocenil Atlas.

Podívejte se na usmíření Tysona s Atlasem: