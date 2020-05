Žádná šaráda, ale lámání žeber. Tysonův senzační návrat budí pozornost i v Česku

Zase jsem nezastavitelný, prohlásil Mike Tyson a světu představil svou formu ve dvou krákých záznamech. Boxerská planeta jakoby na moment přestala dýchat. Třiapadesátiletá legenda ukázala brutální sílu i obdivuhodnou rychlost. Chystaný comeback už je zahalen tajemnou mlhou očekávání, rojí se spekulace a o Tysonovi se čile diskutuje i mezi osobnostmi české boxerské scény.

Deset let se vyhýbal boxerským rukavicím. Naplno se věnoval své zálibě v marihuaně a s ní spojenému byznysu.

Zvěsti o návratu podpořené záběry z tréninku tak přišly jako blesk z čistého nebe. A o to víc zapůsobily.

"Nevěděl jsem, co mám očekávat. Už deset let neboxoval, nebyl na lapách. Absolutně jsem nečekal, že zažiju to, co jsem zažil. Proti mně stál třiapadesátiletý chlap se stejnou rychlostí a silou, jakou znám od velkých jednadvacetiletých kluků," vypráví Tysonův současný kouč Rafael Cordeiro.

Překvapený nebyl jen on, ale prakticky celý svět boxu, české prostředí nevyjímaje.

"Vypadá výborně, i když jde jen o krátkou tréninkovou pasáž," uznale pokyvuje hlavou Lukáš Konečný, bývalý profesionální mistr světa organizace WBO v lehké střední váze.

"Je vidět, že něco dělá. Jako boxera jsem ho vždycky obdivoval, byl prostě nejlepší. Pro box je to dobrá reklama," přidává se Rudolf Kraj, stříbrný olympijský medailista ze Sydney 2000.

Podle obou osobností pojem exhibice v boxu neexistuje, nebo je minimálně hodně ošidný.

"Uvidíme, jakému soupeři se Tyson postaví, není úplně potřeba nějaká fraška. Co se týče plnohodnotného návratu, na to je potřeba víc než pár tréninků. Techniku neztratíš, kondici naženeš, ale potřebuješ sparingy pro vzdálenost, timing, pohyb, je z toho strašně dlouho pryč," přemýšlí Konečný.

Proto se musí Tyson na případný duel tak jako tak tvrdě připravovat.

Vždyť i Shannon Briggs, Tysonův o pět let mladší souputník z Brooklynu, který před pár dny oznámil, že to bude právě on, kdo "Železného Mikea" při návratu vyzve, prohlásil:

"Bude to exhibice pro charitu, a tak trochu zábava, ale je to Mike Tyson, o kom se tady bavíme. Pokud mě tvrdě zasáhne, může mi zlámat žebra. Musíme být oba dobře připraveni, já taky umím soupeře tvrdě trefit," dodal Briggs, přezdívaný "The Cannon".

O tom, nakolik jsou informace o chystaném duelu právě od něj relevantní, se vedou spory. A veřejnost se nadále odvažuje snít o odvetě za slavné ukousnuté ucho Evandera Holyfielda.

Tenhle legendární Američan, ještě o čtyři roky starší než Tyson, se totiž rovněž pustil do přípravy. Oznámil návrat do ringu k exhibičním duelům, chce vybrat peníze na boj proti pandemii koronaviru.

I Tyson chce pomáhat. "Bezdomovcům a drogami šlehnutým pitomcům jako jsem já," tvrdí.

I Holyfield se světu ukázal na videu. "Když je srovnám, tak u Evandera je daleko víc vidět jeho věk. Nebylo to tak dobré jako od Mikea. Každopádně mít takovou formu jako oni dva v jejich věku, jsem šťastný člověk," říká Antonín Vavrda, přední český expert na bojové sporty a šéfeditor serveru Profiboxing.cz.

Jako Tysonův celoživotní obdivovatel jeho comeback vítá. Byť si nemyslí, že by současnému boxu bez bratrů Kličků chyběly výrazné osobnosti.

"Jsou tu Joshua, Fury, Lomačenko, Canelo Alvarez, Golovkin, pořád boxuje Manny Pacquiao. To, jak vnímají box Češi, není úplně směrodatné, tady byli populární Kličkové, přitom paradoxně v Británii nebo v USA si nikdy masy nezískali. Každopádně Mike Tyson je jiná liga ve všech ohledech," tvrdí.

"Říkám to pořád: zastav na ulici deset různých lidí v různém věku, kdekoliv na světě a zeptej se jich, koho znají ze světa boxu. Devět z deseti ti řekne buď jméno Muhammad Ali, nebo Mike Tyson. Ti dva jsou pojmy, ať pozitivní, nebo negativní. Tysona můžeš milovat, nebo nenávidět, ale bude tě určitě zajímat," vysvětluje Vavrda výjimečnost muže, který svých prvních 19 zápasů vyhrál po knockoutu, dvanáct z nich dokonce v prvním kole.

"Pokud se vrátí na exhibici se zajímavým boxerským jménem, bude o to zájem a v mých očích to bude lepší reklama pro tento sport než předem domluvená šaráda Mayweather vs McGregor," dodává Vavrda.

Konečný s ním souhlasí.

"Určitě je dobře, když se vrátí, rozhodně. Je to prostě osobnost našeho sportu se vším, co k němu patří," uzavírá současný trenér a manažer stáje SES Team Czech Republic, ve kterém vede světovou šampionku organizace WBC Fabianu Bytyqi i talentovaného boxera těžké váhy Tomáše Šálka.