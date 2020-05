Tyson musí o zápas požádat mě, říká Holyfield o soupeři, jenž mu uhryzl kus ucha

Evander Holyfield by se nebránil dalšímu souboji s Mikem Tysonem. Třiadvacet let po památném souboji s ukousnutým uchem by se mohl odehrát třetí duel slavných boxerských šampionů.

Byť už je oběma přes padesát, chystají se zpátky do ringu kvůli charitě. Holyfield však Tysona nehodlá vyzvat. "Nebudu se Mikea ptát, jestli bude se mnou boxovat. Pokud někoho dvakrát porazíte, pak to nemáte zapotřebí. Mike musí o souboj požádat, ne obráceně. Pak by to znamenalo, že skutečně chce bojovat," řekl Holyfield, který se jako jediný stal čtyřikrát profesionálním mistrem světa těžké váhy. Poprvé Tysona zdolal v listopadu 1996 a po technickém knokautu v 11. kole mu sebral titul organizace WBA. O sedm měsíců později se odehrála památná odveta, která skončila předčasně Tysonovou diskvalifikací kvůli ukousnuté části Holyfieldova ucha. Holyfieldovi je 57 let a v ringu se představil ještě v devětačtyřiceti v květnu 2011, to byl jeho poslední 57. profesionální zápas. Tyson naposledy boxoval před patnácti lety. Zpátky mezi provazy se oba slavní Američané chystají pro dobrou věc: Tyson aby pomohl "ztraceným existencím, jako byl on" a těm, které zasáhla koronavirová krize. Holyfield ohlásil, že chce díky exhibicím pomoci získat peníze těm, kdo to v době pandemie potřebují. Vzájemný souboj by si Holyfield dokázal představit na tři kola. "Ale pokud bude chtít," zopakoval v rozhovoru pro BBC. Související Zaplať milion, zbiju tě a pak dáme oběd. Ikonický Tyson draží zážitek