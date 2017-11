Oheň už je v Koreji. První členkou štafety s pochodní se stala třináctiletá krasobruslařka

před 37 minutami

Olympijský oheň už je v Jižní Koreji. První členkou štafety v Inčchonu byla nadějná třináctiletá krasobruslařka Ju Jong, která pochodeň převzala od slavné předchůdkyně Kim ju-na, zlaté medailistky z Vancouveru 2010.

Inčchon - V Jižní Koreji dnes začala štafeta s pochodní pro únorové zimní olympijské hry v Pchjongčchangu. Lucernu s ohněm dopravilo letadlo z Řecka, kde byl minulé úterý v Olympii zapálen.

"Dnešek je významným dnem v naší historii," řekl při ceremoniálu na letišti v Inčchonu šéf organizačního výboru I Hi-pom. "Čekání pro nás skončilo. Teď máme sto dní do olympijských her. Ty jsou spolu s olympijským ohněm symbolem naděje a míru. Hry mají sílu spojit svět," doplnil. Sportovcům i všem dalším, kdo do Pchjongčchangu přijedou, slíbil krásné a bezpečné hry.

Korea naposledy hostila největší sportovní událost před téměř 30 lety, v roce 1988 se konaly letní hry v Soulu. Pořadatelé věří, že únorovou olympiádu nepoznamená napjatá situace kvůli jaderným testům KLDR, naopak že podpoří mír na Korejském poloostrově. A také že všeobecně nastartuje novou éru zimních sportů v celé Asii.

Pochodeň během sta dní urazí symbolických 2018 kilometrů. Předá si ji celkem 7500 lidí a navštíví devět provincií, než hry v Pchjongčchangu 9. února začnou.

Z přístavu Inčchon bude pochodeň dopravena na ostrov Čedžu, posléze se vrátí na pevninu. V metropoli Soulu se štafeta objeví v lednu.