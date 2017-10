100 dní do olympiády. Česká výprava by dnes čítala 72 jmen

před 1 hodinou

Zatím pouze krasobruslaři uvedli nominace jmenovité, ostatní sporty mají splněné účastnické kvóty pro zemi.

Praha - Česká republika má sto dnů před zahájením zimních olympijských her v Pchjongčchangu 72 jistých účastníků. Zatím pouze krasobruslaři uvedli nominace jmenovité, ostatní sporty mají splněné účastnické kvóty pro zemi, ale největší hvězdy jako rychlobruslařka Martina Sáblíková či snowboardistka Ester Ledecká by neměly chybět.

Plnit nominační kritéria je většinou možné do půlky ledna. Nominaci musí svazy nahlásit do 15. ledna a o tři dny později plénum Českého olympijského výboru (ČOV) schválí složení výpravy. Hry v Koreji začnou 9. února.

Do Soči bylo nominováno 85 sportovců a na podobný počet by mohla český výprava narůst i letos. "Byli bychom rádi, kdybychom se dostali na číslo kolem devadesáti, ale kvalifikační podmínky jsou stále těžší," uvedl pro ČTK šéf české mise Martin Doktor. Šanci vybojovat nominaci má například ještě curling. "Tam je velká šance. A také některé lyžařské disciplíny nebo rychlobruslení," doplnil Doktor.

Rychlobruslení na krátké i dlouhé dráze v seznamu zatím chybí, neboť závodníci si start zajistí až podle výsledků v úvodních dílech Světového poháru, který začne příští týden. Pro trojnásobnou olympijskou vítězku Sáblíkovou nebo Karolínu Erbanovou by však splnění kritérií neměl být problém.

K největším medailovým nadějím by měli vedle Sáblíkové a Ledecké patřit také snowboardcrossařka Eva Samková a hokejisté, jejichž turnaj se uskuteční poprvé od Nagana 1998 bez hráčů ze zámořské NHL. Mezi favority se počítají opět biatlonisté, i když největší hvězda Gabriela Koukalová řeší vleklé problémy s lýtky.

Podobně jako před čtyřmi lety zazářila zlatá Samková, mohlo by i nyní dojít k překvapením. "Máme pár želízek, třeba sdruženáři nebo další rychlobruslařky," uvažoval Doktor. Na mysli mohl mít třeba Tomáše Portyka či sprinterku Erbanovou. V letní Grand Prix naznačil návrat někdejší formy skokan na lyžích Roman Koudelka.

Krasobruslaři mají pět míst a jet by měli Michal Březina, sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař a snad i taneční pár Cortney Mansourová, Michal Češka, přičemž Kanaďanka Mansourová potřebuje získat české občanství.

Zimní sezona se blíží a mnozí sportovci ještě netuší, v jaké budou formě, ale jedno řeší všichni. Každý se snaží vyzrát na aklimatizaci. "Je to přeci jen osmihodinový rozdíl a snažíme se vymyslet obecná pravidla i individuální nastavení. Spolupracujeme například s Národním ústavem duševního zdraví v Klecanech," řekl Doktor. Někteří sportovci už také využívají speciální oranžové brýle, které chrání před modrým světlem.

Tradičně nejsložitější bude logistika a umístění sportovců v olympijské vesnici. "Především v té horské je relativně malý prostor. Bude to oříšek připravit pro sportovce adekvátní servis, ale věříme, že se nám to podaří," doufal Doktor.

Vstupenky je možné sehnat u jakéhokoli prodejce v Evropské unii a v Česku je oficiálně nabízí společnost IBTravel. Ceny se pohybují od 530 korun (boby, saně, místa u tratí běhu na lyžích nebo biatlonu) do 35 tisíc na slavnostní zahájení.

V Česku opět na dobu her vyrostou olympijské parky. V Ostravě bude centrem Ostravar Aréna, ale program zasáhne také do lyžařských středisek v Jeseníkách a Beskydech - Bílé, Karlova, Kopřivné a Mostů u Jablunkova. Premiérově budou mít lidé šanci jít i do parku v Brně, kde bude soubor sportovišť v Pavilonu Z a jeho okolí na výstavišti.