Neuvěřitelná nehoda ve slovenské lize. Na hráče spadl reproduktor, rozbil mu hlavu

před 1 hodinou

Bizarní incident doprovodil utkání slovenské ligy v házené mezi Košicemi a Slovanem Modra. Na hráče hostujícího týmu Ádáma Árokszállásiho totiž spadl během zápasu reproduktor. Pětadvacetiletý Maďar musel být s krvavým zraněním na hlavě ošetřen a s otřesem mozku zamířil do nemocnice.

Tým Modry držel v úvodu střetnutí s jednoznačným favoritem krok a dokonce chvíli vedl, v 18. minutě pak došlo k bizarní situaci. Na Árokszállásiho se zřítil reproduktor a zasáhl ho do hlavy. Maďarského házenkáře ošetřili přímo na palubovce lékaři, s tržnou ranou a otřesem mozku však musel zamířit do nemocnice.

"Nevím, co k tomu mám říct. V životě jsem nic podobného nezažil," citoval server kosice.korzar.sme.sk Miroslava Ochabu, trenéra Modry. "Mělo by to být na videu, určitě to budeme řešit," doplnil kouč.

"Ani já jsem nic podobného dosud neviděl. Doufám, že to nebude vážné zranění a on bude brzy v pořádku," popřál soupeři domácí házenkář Patrik Hruščák. "Něco takového by se určitě nemělo stávat. Taky bych nebyl nadšený, kdybych jel přes celou republiku a spadl by mi na hlavu reproduktor," přiznal autor šesti gólů při výhře 26:16.

"Lékaři nám oznámili, že došlo k úrazu, ale nevíme, jak byl vážný. Víme jen to, že by hráč měl být v pořádku," oddechl si prezident košického klubu Filip Fabišík.

Také on těžko hledal slova. "Především bych se chtěl omluvit hráči i celému klubu Modry. Bohužel, taková neštěstí se občas mohou přihodit. Hrozně nás to mrzí a uděláme všechno pro to, aby se nic podobného už neopakovalo," slíbil Fabišík.