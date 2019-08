Šílený hazard. Manželka hvězdy Manchesteru řídila s oběma nohama na přístrojové desce

před 37 minutami

Manželka útočné hvězdy fotbalového Manchesteru City Rijáda Mahríze vzbudila v Anglii pozdvižení. Modelka Rita Mahrízová totiž na svůj Instagram umístila video, na němž řídí na rušné komunikaci s oběma nohama na přístrojové desce.

"Mohla někoho zabít. Bylo to neuvěřitelně nebezpečné," řekl webu Mail Online jeden z řidičů, který eskapádu Mahrízové viděl. "Evidentně si myslí, že si může dělat, co chce, a kašle na následky. Každého na silnici kolem ní vtáhla do nebezpečí," doplnil.

Araber som Rita Mahrez går ej att civilisera till högutvecklad Västtkultur! Efter generationer av kusininavel dominerar missfostren. Deportera dem innan de förökar sig här...#StopArabisation https://t.co/XJbT1TwQHw via @MailOnline — Tina Tor (@BlottGott) August 23, 2019

Mahrízová na videu řídí svůj luxusní Mercedes G-Wagon v hodnotě zhruba čtyř milionů korun, každou nohu má položenou z jedné strany volantu. Modelka později i pod nátlakem organizací, které se zabývají bezpečností silničního provozu, video stáhla.

Mahrízová, jejíž alžírský manžel pomohl Leicesteru v roce 2016 k senzačnímu mistrovskému titulu a po přestupu do Manchesteru City vydělává v přepočtu zhruba 300 milionů korun ročně, ráda dráždí v rozhovorech i snímky na sociálních sítích anglickou veřejnost okázalým životním stylem.