Běžela polonahá přes Tehelné pole, v cele pak trpěla: K lidem se chovají příšerně

před 2 hodinami

Fanynka Slovanu Bratislava, která minulý týden narušila utkání předkola fotbalové Evropské ligy proti PAOK Soluň, už zná trest za to, že po hřišti Tehelného pole pobíhala polonahá.

Čtvrt hodiny před koncem úvodního duelu posledního předkola vyběhla za stavu 0:0 z kotle domácích příznivců mladá žena. Dostala se přes pořadatele, přeskočila reklamní panel a svlékla si tričko. Po trávníku pak pobíhala v podprsence, za což se dočkala potlesku vyprodaného stadionu.

Až pak ji pořadatelé zpacifikovali. Samanthu Prachař, jak se exhibicionistka jmenuje, si pak převzala policie a pro mladou ženu nastaly mnohem méně příjemné chvíle. V cele strávila čtyři dny.

"Byly to nejhorší čtyři dny v mém životě. K lidem se chovají příšerně, to prostředí a všechno kolem bylo strašné," prohlásila výtržnice v rozhovoru pro server profutbal.sk. "Malá místnost, dvě postele, k hygieně se ani vyjadřovat nebudu. Žádné okno ani kontakt se světem," popisovala.

Když pak dostala na výběr, jestli chce za trest strávit čtyři měsíce ve vězení, nebo zaplatí pokutu 800 eur (asi dvacet tisíc korun), byla volba jasná. "Pokutu jsem přijala, s penězi nemám problém," uvedla devatenáctiletá barmanka.

Za zážitek, kdy jí tleskal zaplněný stadion, jí to prý stálo. "Byl to spontánní nápad, z minuty na minutu. Vzniklo to i díky skvělé atmosféře v kotli," prozradila Samantha.

"Udělala jsem to při plném vědomí, nenadýchala jsem žádný alkohol a nebyla jsem pod vlivem žádných jiných látek. Určitě mi to za ten zážitek stálo, jenom mě mrzí, že teď musím řešit nějaké oplétačky, přitom jsem se měla v září stěhovat do Anglie," postěžovala si vášnivá fanynka Slovanu.

Na sociálních sítích jí přibylo přes tisíc followerů, což je ovšem jen zlomek toho, co "vydělala" Kinsey Wolanská, jež se proslavila narušením letošního finále Ligy mistrů.