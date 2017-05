Na ME poprvé pojedou dvě Hilgertové. "Mají to zřejmě v rodině," směje se trenér Pultera

před 28 minutami

V prvních čtyřech červnových dnech se ve slovinském Tacenu uskuteční mistrovství Evropy ve vodním slalomu. České barvy bude hájit 18 závodníků, tedy plný počet ve všech šesti kategoriích. Někteří z nich mají reálnou šanci na pěkné umístění. "Nechci to zakřiknout, ale jsou mezi nimi i kandidáti na medaile,“ prozradil šéftrenér Jiří Pultera hned v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co vás v nedávných čtyřech nominačních závodech, které rozhodly o složení reprezentačních trojic v jednotlivých kategoriích, nejvíc překvapilo?

Hlavně výkony hned několika mladých závodníků, kteří na sebe upozornili ve všech kategoriích. Především singlkanoista Matyáš Lhota, který skončil druhý, hned za zkušeným olympionikem Vítězslavem Gebasem. Cestu do reprezentační trojice našla nečekaně také devatenáctiletá neteř Štěpánky Hilgertové Amálka. Svým vystoupením mě pak potěšil i bronzový z juniorského mistrovství Evropy kanoista Václav Chaloupka.

Co říkáte až čtvrtým místům ostřílených olympioniků Vávry Hradílka a Štěpánky Hilgertové?

Kategorie kajakářů i kajakářek je velice vyrovnaná, což prozrazuje momentální stav v těchto kategoriích. Oba jmenovaní slalomáři předvedli velice dobré výkony, které budou mít možnost potvrdit především v závodech Světového poháru.

První velkou mezinárodní akcí je mistrovství Evropy v Tacenu. Co vám přineslo nedávné pětidenní soustředění v místě tohoto šampionátu?

Není tam pro nás nic neznámého, většina slalomářů tam byla už několikrát. Největším úskalím je skok v horní části trati, který je potřeba úspěšně zvládnout. Jinak náš pobyt v Tacenu byl pohodový a určitě splnil svůj účel.

Na startu bude i legendární Štěpánka Hilgertová, která nahradí studijně zaneprázdněnou Karolínu Galuškovou a poprvé ji na tak významné akci bude doprovázet její neteř Amálka. Co byste řekl na jejich adresu?

Amálka se velice zlepšila a k mému velkému překvapení našla cestu až do reprezentace. Mají to zřejmě v rodině (úsměv). Pokud jde o Štěpánku, tak v tréninku si vedla výborně, ale nevydařily se jí první dva nominační závody. V Tacenu bude v každém případě patřit k oporám českého týmu.

Máte už aspoň předběžnou informaci, jak velká zahraniční konkurence se na tomto šampionátu sejde?

Z předních slalomářů by se měli představit všichni, čili do Tacenu má přijet kompletní evropská špička.

Kdo z vašich svěřenců má oprávněnou šanci na nejvyšší příčky?

Především kajakář Jiří Prskavec, úřadující mistr světa i Evropy a bronzový olympionik z Ria. Sám netají, že v každém závodě chce zvítězit. A pak je to rovněž kajakářka Kateřina Kudějová, také mistryně světa. Mladí závodníci jedou do Tacenu především sbírat potřebné zkušenosti.

A s jakou bilancí českého týmu byste byl spokojen?

Potěší mě, když nebudou žádné problémy, hlavně samozřejmě zdravotní. Pokud jde o výsledky, tak pochopitelně budu spokojen s každým umístěním v horních patrech evropského žebříčku. Velice cenné by byly dvě medaile a kdyby třeba jedna z nich měla zlatou hodnotu, tak by to bylo přímo skvělé.