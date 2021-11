Už zase jí přetáhli parťačku. Alespoň se tentokrát zachovala slušně, říká Williams

Plážová volejbalistka Martina Williams se octla v podobné situaci jako před šesti lety, tehdy ještě pod dívčím příjmením Bonnerová. Slibně se rozvíjející spolupráci páru zastavil odchod spoluhráčky. V roce 2015 jí Barbora Hermannová pláchla k Markétě Slukové, nyní se rozpadla její dvojice s Marií-Sárou Štochlovou.

Dvaadvacetiletá Štochlová bude nově tvořit pár právě s Hermannovou, která byla na startu kariéry spoluhráčkou Williams. Spolu dosáhly třeba na páté místo z evropského šampionátu a v Česku byly dvojkami za populárními Slukovou a Kristýnou Kolocovou.

Nicméně v roce 2015 se "Kiki a Maki" rozešly a Hermannová přijala nabídku Slukové. Situaci s rozpadem dvou stabilních párů tehdy ještě vyostřilo nešťastné načasování v polovině sezony.

"Tentokrát se moje spoluhráčka alespoň zachovala slušně," vrací se Williams k loučení se Štochlovou. "Mám z toho smíšené pocity a lhala bych, kdybych řekla, že mě to nemrzí. Rozhodnutí Máří ale chápu, šla za vidinou lepší beachvolejbalové podpory a kariéry," pokračuje.

Williams hrála po boku o osm let mladší Štochlové od začátku letošní sezony a dočkaly se několika povedených výsledků. V květnu zvítězily na turnaji Světového okruhu v Lublani, v srpnu byly na dalším podniku této série v Brně druhé. K tomu se staly národními šampionkami.

"Hodnotím tu sezonu velmi kladně. Ten věkový rozdíl jsem nepociťovala, Máří je už teď vyspělou a sebevědomou hráčkou. Rozuměly jsme si také mimo kurt, byla to velká zábava. Máme spoustu zážitků a budu na tuto sezonu rozhodně vzpomínat," vypráví Williams.

Podle svých slov se rozehrála k nejlepším výkonům v kariéře, i proto pochopitelně konce spolupráce se Štochlovou lituje. "Šly jsme do toho s tím, že je to moje poslední sezona, ale během roku jsem změnila názor a chtěla jsem pokračovat. S Máří mě to začalo opravdu hodně bavit," říká.

Štochlová si s Hermannovou zahrála už na srpnovém ME ve Vídni, kde kvůli tréninkovému výpadku spojenému s pozitivním koronavirovým testem z olympiády chyběla Nausch Sluková.

Williams tam hrála s Michalou Kvapilovou, které zase odpadla parťačka Michaela Kubíčková. Los pak dokonce svedl české páry do vzájemného zápasu v prvním kole play off. Postoupily Štochlová a Hermannová.

Když později Nausch Sluková informovala o přerušení kariéry, myslela si Williams, že druhou polovičkou k Hermannové se stane právě Štochlová. "Sezonu jsme dohrály spolu, jak jsme byly domluvené. A co přišlo teď, tak to prostě je. Beachvolejbal je byznys, každý bude dělat to, co je pro něj nejlepší. Nikdo s vámi nezůstane jen kvůli přátelství," chápe.

Za šest let po rozchodu s Hermannovou vystřídala Williams mnoho parťaček. Ve třiceti letech neví, kudy se bude její dráha dále ubírat. "Opravdového úspěchu a konzistentních výkonů na Světovém okruhu můžete dosáhnout zhruba za dva roky," soudí pražská rodačka.

"Já jsem od rozchodu s Bárou s nikým nehrála déle než dva roky a začínat vždy téměř od nuly na dně kvalifikace je opravdu hodně těžké," popisuje.

"Mohla bych si vzít nějakou mladou hráčku a bodově i herně ji vytáhnout nahoru, což jsem ostatně už několikrát udělala. Mám motivaci hrát dál, ale musela bych mít určitou podporu a zázemí. Ze svého další sezonu dotovat nehodlám," podotýká zkušená polařka a v brzké budoucnosti nevylučuje ani to, že přesedlá na pozici trenérky.

Současnou situaci ovšem nechce brát negativně. "Je to jen sport, kvůli rozchodu se svět nezboří. A pokud nebudu pokračovat v beachvolejbale, čeká mě další životní etapa, která bude určitě také zajímavá," uzavírá hráčka, jež vedle volejbalu dováží s manželem Leem koření a další produkty z jeho domoviny Jižní Afriky.

To její bývalé spoluhráčky Hermannová a Štochlová mají o programu jasno. Už za týden je čeká turnaj Světového okruhu v Brazílii.