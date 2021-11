Hermannová si jako parťačku vybrala Štochlovou. Vidím v ní energický talent, tvrdí

Plážová volejbalistka Barbora Hermannová bude nově hrát s Marií-Sárou Štochlovou, s níž se při indispozici Markéty Nausch Slukové zúčastnila už letošního ME.

Štochlová po nabídce od dvojnásobné olympioničky ukončila spolupráci s Martinou Williams, bývalou spoluhráčkou Hermannové. Ta ji opustila kvůli Slukové v roce 2015, kdy ještě hrála Williams pod dívčím jménem Bonnerová. První společnou světovou akcí nově složeného týmu bude od 10. do 14. listopadu čtyřhvězdičkový turnaj Světového okruhu v brazilské Itapemě.

Hermannová intenzivně začala hledat spoluhráčku po olympijských hrách v Tokiu, do kterých kvůli pozitivnímu testu Nausch Slukové na koronavirus nezasáhla. Její parťačka se totiž chystala přerušit kariéru a ráda by založila rodinu. "Měla jsem nějaké tipy, jednalo se asi o dvě až tři holky. Maruška byla hned od začátku první volba, viděla jsem v ní mladý energický talent, který se dá hodně tvarovat. Líbila se mi loni na mistrovství republiky, kde nám se svojí tehdejší parťačkou zavařily v zápase o postup do semifinále. Líbila se mi její energie na hřišti, bojovnost, cílevědomost," uvedla Hermannová ve vyjádření pro média.

Jako náhradnice Štochlová zaskočila na mistrovství Evropy a Hermannovou to jen utvrdilo v jejím rozhodnutí. "Bavilo mě to, přišlo mi, že bychom se mohly sejít po lidské i herní stránce. I přesto, že jsme obě blokařky, budeme se moct v poli vystřídat, nebo bude Maruška víc v poli, protože ukázala, že je rychlá a baví ji to," pochvalovala si.

Za sebe měla jasno v polovině srpna. S konkrétní nabídkou ale čekala na konec sezony. Štochlová s Williams získaly dvě medaile na turnajích Světového okruhu, takže pro ni nebylo rozhodování úplně jednoduché. "Na druhou stranu se už nějakou dobu vědělo, že Markéta se Simonem chtějí rodinu, takže byla možnost, že by Bára hledala novou spoluhráčku. Lhala bych, kdybych řekla, že to nebyl můj sen a cíl, aby ta situace nastala. Chtěla jsem být v tu chvíli pro Báru první možnost a dělala jsem pro to vše, co bylo v mých silách," řekla dvaadvacetiletá Štochlová.

Také ji povzbudilo společné působení na ME, kde postoupily do osmifinále. "Můj pocit byl takový, že jsme si lidsky sedly. Neměly jsme možnost si zatrénovat, sehrát se, ale na hřišti v zápase tam nějaká hráčská chemie proběhla. Bára není nadarmo hráčkou s velkým H, ať už v českém beachvolejbale, ale i v tom světovém. Nabídka od ní pro mě byla velká pocta," prohlásila.

Novou dvojici bude připravovat Argentinec Sebastian Menegozzo, kterého oslovila Hermannová. Znala ho ze světových turnajů, protože trénoval Slovenky, Němky a poslední tři roky nejlepší španělský tým. "Věděla jsem, že španělské holky se budou rozcházet, protože jedna končí kariéru, druhá možná bude chtít dítě, takže jsem měla tušení, že Sebastian bude volný. Jeho tréninky, které jsem na různých soustředěních zažila, se mi líbily, cvičení měla smysl, líbilo se mi, jakou práci udělal s týmy, se kterými pracoval," uvedla Hermannová.

"Potřebovaly jsme někoho, kdo má zkušenosti s turnaji, které bychom chtěly objet. Maruška mi v tomhle dala úplnou svobodu a důvěru. Už když jsem se jí přišla po sezoně zeptat, tak jsem trenéra měla víceméně domluveného. Takže jsem jí ho prezentovala už jako celkovou součást našeho možného budoucího týmu a ona s tím souhlasila," vysvětlila zkušenější polovina nově složeného páru, která v neděli oslaví 31. narozeniny.

Trenér má jasnou představu o směřování svých nových svěřenkyň. "V Marušce vidím mladý talent, v Báře zase osvědčenou zkušenost. Na obou je ale vidět hlad po nových výzvách. Chceme se naučit co nejvariabilnější styl, vytvořit si svou vlastní herní identitu, se kterou budeme schopní postavit se a konkurovat soupeřkám," plánoval Menegozzo.