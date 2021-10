České hvězdy zvažovaly konec. Chceme se loučit jinak, vysvětluje Perušič pokračování

Mají za sebou vydařenou sezonu, jsou nejlepším českým párem a patří ke světové špičce, přesto Ondřej Perušič a David Schweiner zvažovali, že spolupráci ukončí. Nakonec se však čeští plážoví volejbalisté rozhodli pokračovat do olympijských her v Paříži 2024.

Když spolu v roce 2015 začínali, měli vizi spolupráce do olympijských her v Tokiu. Když se japonské hry blížily, zvažovali, co dál. Tokio se jim nevydařilo podle představ a chtěli získat ještě další šanci.

"Že chceme pokračovat, jsme si v týmu interně řekli těsně po olympijských hrách. Řekli jsme si, že tohle není to, jak bychom tu spolupráci chtěli zakončit," prozradil sedmadvacetiletý Perušič. "Chtěli bychom skončit nějakým hezčím výsledkem na olympiádě v Paříži," potvrdil.

V Tokiu vinou Perušičova pozitivního testu na koronavirus přišli o první zápas a vypadli ve skupině. Jinak ale mají za sebou životní sezonu. Vyhráli turnaj Světového okruhu v Dauhá, skončili druzí v Ostravě a před jedenácti dny prohráli až v boji o titul ve finále Světového okruhu v Cagliari. Ve světovém žebříčku jim patří druhé místo.

"Letošní sezona je ohromně úspěšná. Samozřejmě nás mrzí, že nám nevyšly dva vrcholy sezony - olympijské hry a mistrovství Evropy, jak bychom si představovali," přemítal Perušič.

"Neumím vypíchnout jeden turnaj. Jsem rád, jak jsme napříč sezonou hráli. Výsledky jsou spíš odměna za odvedenou práci," doplnil.

K pokračování beachvolejbalové kariéry pomohlo i to, že se podařilo domluvit další působení trenéra Andrey Tomatise. "Spolupráce s Andreou byla jedna z těch podmínek, které pro nás byly zásadní. On je klíčový pro naše výsledkové i herní zlepšení," vyzdvihl Perušič.

Ani trenér nebyl na vážkách. "Bylo to velmi jednoduché rozhodnutí. Strašně rád s nimi spolupracuji. Letos se zlepšili ve všech aspektech hry," ocenil italský stratég.

Také financování jejich kariéry se podařilo vyřešit. "Nějaké požadavky jsme z jejich strany měli. Momentálně ve spolupráci s Českým volejbalovým svazem a resortním centrem Victoria je rozpočet naplněný, aby se kluci mohli připravovat ty tři roky," potvrdil Martin Lébl, šéf agentury Sportfin, která je zastupuje.

Perušič se Schweinerem teď hlavně odpočívají a sbírají síly na další přípravu i zakončení studia. "Já se snažím věnovat všemu jinému jenom ne beachvolejbalu, abychom nabrali chuť do přípravy a nové sezony," poznamenal Schweiner.

Prozradil, že jeho parťák teď ve volných chvílích hraje šachové turnaje. "Je to koníček, šachy mě moc baví. Vyrazím na pár turnajů do šachového klubu. Bilance je střed startovního pole. Rozhodně nejsem do počtu, ale že bych to vyhrával, tak to ne," doplnil Perušič.

V zimě také oba čekají státnice na vysokých školách, z Perušiče by měl být právník, ze Schweinera specialista na daně.

V příštích třech letech budou mít na písku společnost i českých mladých hráčů. Trenérský tým kolem Tomatise se zapojil do nového projektu, v jehož rámci budou nadějní junioři trénovat s českými jedničkami, aby je mohli po OH 2024 nahradit.

"Slibujeme si od nich, že budou mít ambici bojovat o postup na další olympijské hry v Los Angeles," prohlásil předseda svazu Marek Pakosta.

Zatím se nejedná o jednu konkrétní dvojici. "Je tam skupinka šesti sedmi hráčů, se kterými mluvíme o tomhle projektu," vysvětlil Lébl, jenž bude garantem projektu.

První rok se budou hráči střídat. "Bude tam tři až pět hráčů, kteří se v klouzavém režimu budou moci účastnit skupinové přípravy," upřesnil Vít Mařík, svazový gestor beachvolejbalu.