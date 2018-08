Brendel je král, uznal Fuksa po čtvrtém stříbru. Dostál zápasil na kilometru se strachem

před 1 hodinou

Čeští kanoisté přidali na kilometrových závodech další medaile. Martina Fuksu porazil jen německý suverén Sebastian Brendel, Josef Dostál získal k pátečnímu zlatu z pětistovky bronz. Fuksa uznal, že na věčného rivala ani počtvrté na MS neměl, Dostála mrzelo horší rozložení sil. Na oba čekají ještě týmové závody.

Montemor-o-Velho (od našeho zpravodaje) - Stříbro a bronz. Česká medailová sbírka na MS v rychlostní kanoistice se rozrostla o dva další cenné kovy, ale dominance byla na kilometrových tratích v režii jiných. Martina Fuksu porazil německý vládce, Josef Dostál dojel třetí.

Jako první vyrazil těsně po poledni do boje Fuksa a očekávalo se, že stejně jako na pětistovce pojede o medaile proti Brazilci Isaquiasi Dos Santosovi, a zejména proti Němci Sebastianu Brendelovi. "Jelo se mi chvalitebně. Se stříbrem jsem spokojený," hodnotil Fuksa po dojezdu.

Za Brendelem viditelně zaostal, ale pohlídal si stříbro před Brazilcem. "Kilák mi jde líp a líp, možná nejlíp v letošní sezoně. Cítil jsem se lépe než na pětistovce, asi stárnu," usmál se český kanoista, který dojel v pátečním závodě na 500 metrů třetí za totožnými soupeři.

Německý šampion vedl od samého začátku, ale Fuksa se držel dlouho v kontaktu. "Bylo to fajn, jelo se stabilní tempo. Nezačal mi ujíždět více a více, snažil jsem se šetřit síly na finiš. Asi jsem se pak v závěru trochu uspokojil s druhým místem, které je prostě super," přiznal Fuksa.

Letos Fuksa porazil Brendela na kilometrové trati dvakrát. Na Světovém poháru v Duisburgu i na mistrovství Evropy v Bělehradě, ale na největší akci roku byl lepší Němec. "Na Sebu dneska nebylo a doufám, že ho někdy na vrcholném podniku porazím," řekl nymburský rodák.

Nemůžu pořád vyhrávat, řekl Fuksa smířlivě

Německý fenomén odsoudil Fuksu ke stříbru už na čtvrtém MS v řadě. Začalo to v Moskvě před čtyřmi lety a pokračovalo v Miláně i vloni v Račicích. Brendel bral na všech těchto akcích zlato, a navrch přidal nejcennější medaili také na olympiádě v Riu de Janeiru.

"Porazil mě zase, je to prostě král. Je třeba jít postupně. Byly časy, kdy mě porážel vždycky, teď už jsou světlé chvíle," podotkl Fuksa. "Chtěl bych vědět, jak to nejen Brendel, ale i další Němci dělají, že jsou na světě skoro nepřemožitelní," dodal český kanoista obdivně.

Sám má dvě světová zlata z neolympijské pětistovky, ale triumf na trati 1000 metrů mu v bohaté sbírce schází. "Snad budu jednou taky tak dobrý. Stříbro a bronz odsud určitě beru. Nejsem bůhvíco, abych pořád jen vyhrával," vrátil se Fuksa ke skvostné šňůře před šampionátem.

V Portugalsku bude Fuksa závodit ještě s mladším bratrem Petrem na 500 metrech deblkanoistů. Jejich rozjížďka je naplánovaná na 17:29 českého času, semifinále potom v 19:00. "Už bych si užíval volna, ale hned po průjezdu cílem jsem se začal soustředit na debla," řekl.

Zároveň odmítl, že by mladšího sourozence před závodem usměrňoval. "Před svým závodem se soustředím jen na sebe, sobecky mě nikdo jiný nezajímá. Až teď si dáme nějaké rady, ale do té doby jsem namyšlený Martin," zasmál se pětadvacetiletý kanoista.

Špatná taktika a méně sil? Dostál rozebíral chyby

Kajakář Josef Dostál si po semifinále tentokrát liboval, že mu taktika vyšla a o medaile se porve z výhodné krajní dráhy. Jenže zlatý double z kanálu Montemor-o-Velho nevylovil. "Špatně jsem rozložil síly, i trenér mi říkal, že to bylo dobré, což je za tři," povídal Dostál s bronzem na krku.

Před domácími fanoušky ho porazil Portugalec Fernando Pimenta a Max Rendschimdt z Německa. "Na Pimentu mi kousek chybí, neměl jsem na něj. Na Maxe možná. Nebyl jsem s nimi v kontaktu, ukázalo se, že první dráha zase tak výhodná nebyla," přemítal český kajakář.

Jakožto mistr světa z roku 2014 a stříbrný muž z Ria de Janeira pomýšlel Dostál na zlato. "Vybral jsem si jako styčný bod Španěla Rodrígueze ve dvojce, ale zpětně si říkám, že to byla blbost. Kdybych jel uprostřed, možná bych se prvních kluků více držel," rozebíral Dostál.

"Ale zase bych nejel svůj závod," pokračoval. "Do jedničky jsem šel kvůli větru. Kdyby foukalo jako teď, je to o něčem jiném. Je to půlhodina od finále a pověstný vítr začal foukat," pousmál se hořce Dostál. Nyní už nepochybuje o správnosti rozhodnutí příště vynechat pětistovku.

Neolympijská trať je Dostálovou oblíbenější, ale páteční triumf na ní mu vzal možná až příliš mnoho sil. "Vždycky se na ni víc těším a kilometru se možná podvědomě bojím. Nevím, jestli mi ubyly síly, na druhou stranu jsem byl uklidněný. Ale nestačilo to," zopakoval český kajakář.

Už v 17:11 vstoupí Dostál v Portugalsku do své poslední soutěže. Nová sestava čtyřkajaku bude usilovat o postup v rozjížďkách a semifinále. Dostál usedne za Jakuba Zavřela, Radka Šloufa a před Jana Štěrbu.

"Jsem naburcovaný a poté, co jsem v uvozovkách pokazil svůj závod, se budu snažit to klukům vynahradit," slíbil Dostál. Čtyřkajak zůstává ve zbývajícím programu šampionátu nejžhavějším českým želízkem.