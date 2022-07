Maraton na atletickém MS znovu ovládl Etiopan, v Eugene zvítězil Tola

Maraton na atletickém mistrovství světa patřil stejně jako před třemi lety v Dauhá patřil Etiopanům. V Eugene zvítězil Tamirat Tola, jenž na světovém trůnu vystřídal Lelisu Desisu. Svůj výkon ozdobil rekordem šampionátu 2:05:37. Stříbro obhájil Mosinet Geremew. Třetí skončil belgický reprezentant Bashir Abdi, který navázal na loňský bronz z olympijských her v Tokiu.

Maratonci dlouho taktizovali. Už od poloviny závodu začínal mít problémy obhájce titulu Desisa, který opakovaně odpadal z vedoucí skupiny. Před třicátým kilometrem ztratil kontakt definitivně a nakonec závod vzdal.

V čele se začali pohybovat jeho krajané. Tola předvedl rozhodující nástup na 33. kilometru. Svůj náskok před čtveřicí pronásledovatelů postupně navyšoval a nakonec zvítězil o více než minutu. Nikdo jiný na mistrovství světa neběžel maraton rychleji. Dosavadní rekord šampionátu, který od roku 2009 držel Keňan Abel Kirui, zlepšil Tola o minutu a 17 sekund. Po světovém stříbru z roku 2017 se třicetiletý Tola dočkal životního úspěchu. Před pěti lety se blýskl také triumfem na půlmaratonu v Praze.

Geremew a Abdi se nejprve oddělili od zbytku skupiny bojující za Tolou o stříbro. Kilometr před cílem pak etiopský běžec nastoupil a obhájil druhou příčku na mistrovství světa.

V pondělí se rovněž od 15:15 SELČ, tedy krátce po šesté hodině ranní místního času, poběží maraton žen. Na jeho startu by měla být i česká reprezentantka Tereza Hrochová.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále - muži, maraton: 1. Tola 2:05:37, 2. Geremew (oba Et.) 2:06:45, 3. Abdi (Belg.) 2:06:49, 4. Levins (Kan.) 2:07:10, 5. Kamworor (Keňa) 2:07:15, 6. Tura (Et.) 2:07:18, 7. Geay (Tan.) 2:07:32, 8. Do Nascimento (Braz.) 2:07:36.