Tvrdý úder pro Nadala, v Římě ho vyškolil Hurkacz. Dohrála i Nosková

Desetinásobný šampion Rafael Nadal skončil na turnaji Masters v Římě ve druhém kole. Sedmatřicetiletý Španěl, jenž se vrací po vleklých zdravotních problémech a hraje zřejmě poslední sezonu kariéry, podlehl na své oblíbené antuce světové devítce Hubertu Hurkaczovi 1:6, 3:6.

Tenistka Linda Nosková v Římě do osmifinále nepostoupila. Ve 3. kole podlehla sedmé nasazené Číňance Čeng Čchin-wen 6:3, 1:6, 2:6.

Nadal v prvním utkání s hráčem z elitní světové desítky po roce a půl čtyřikrát přišel o servis a se sedmým nasazeným Polákem prohrál za hodinu a půl. Nyní ho čeká rozhodování, zda se představí na Roland Garros, kde slavil rekordních 14 titulů. Turnaj na pařížské antuce začne 26. května.

"Jedna možnost je říct si: ok, nejsem připravený, nehraju dobře. V tom případě by bylo dobré učinit rozhodnutí, že na Roland Garros hrát nebudu. Anebo přijmout to, jak na tom dneska jsem, a zapracovat na tom, abych na tom byl za dva týdny jinak," řekl Nadal s tím, že jasno zatím nemá.

Srdce ho ale táhne do Paříže. "Fyzicky mám nějaké problémy, ale nejspíš ne dost velké na to, abych nehrál ten nejdůležitější turnaj své tenisové kariéry," dodal držitel 22 grandslamových trofejí.

Devatenáctiletá Nosková získala proti finalistce letošního Australian Open Čeng Čchin-wen úvodní set za 37 minut, dobře rozehraný zápas ale nedotáhla.

Číňanka už v dalších dvou sadách zaváhání při svém podání nedopustila a na příjmu naopak pokaždé dvakrát uspěla. Nosková na třetí osmifinálovou účast na turnajích elitní kategorie WTA 1000 nedosáhla.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 9,094.379 eur):

Dvouhra - 2. kolo: Hurkacz (7-Pol.) - Nadal (Šp.) 6:1, 6:3, De Minaur (9-Austr.) - Carballés (Šp.) 6:3, 6:2, Paul (14-USA) - Karacev (Rus.) 6:4, 6:2, Koepfer (Něm.) - Tiafoe (22-USA) 6:4, 6:2, Napolitano (It.) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:7 (3:7), 6:1, 6:0, Medveděv (2-Rus.) - Draper (Brit.) 7:5, 6:4, Müller (Fr.) - Fils (31-Fr.) 7:5, 6:3.

Ženy (dotace 4,791.105 eur):

Dvouhra - 3. kolo: Čeng Čchin-wen (7-Čína) - Nosková (29-ČR) 3:6, 6:1, 6:2, Ósakaová (Jap.) - Kasatkinová (10-Rus.) 6:3, 6:3, Kerberová (Něm.) - Sasnovičová (Běl.) 6:3, 7:6 (7:4).