Vyhrazeno pro Fajdka. Polský kladivář vyhrál mistrovství světa popáté v řadě

Mistryní světa v běhu na 10 000 metrů se stala světová rekordmanka Letesenbet Gideyová z Etiopie. Pátý světový titul za sebou získal polský kladivář Pawel Fajdek, který tentokrát zvítězil výkonem 81,98 metru.

Africké běžkyně se ve druhé polovině závodu staraly o tempo. Etiopská rodačka v nizozemských barvách Hassanová, která po OH dlouho odpočívala a letos absolvovala jen jeden menší závod, se držela ve vedoucí skupině a vyčkávala. Dvojnásobná olympijská šampionka z loňského Tokia v posledním kole zaútočila a na začátku cílové rovinky měla velkou rychlost, ale medailovou pozici neudržela. Od cenného kovu ji dělilo 49 setin.

V nejlepším světovém čase sezony 30:09,94 zvítězila čtyřiadvacetiletá Gideyová, která po stříbru na MS 2019 a loňském olympijském bronzu získala první velké zlato. Obiriová stříbrem na desítce navázala na světové tituly na 5000 metrů z let 2017 a 2019. Další Keňanka Kipkemboiová přidala bronz ke tři roky starému světovému stříbru z pětky. Všechny medailistky se ve strhujícím finiši vešly do rozmezí třinácti setin.

Bronzový olympijský medailista z loňského Tokia Fajdek potvrdil, že světové šampionáty mu vycházejí. Ve třetí sérii poslal kladivo na dva centimetry ke 82 metrům, kam se před tím v této sezoně nikdo nedostal. Byl to vítězný výkon. Polský double potvrdil olympijský vítěz Wojciech Nowicki, jenž hodil 81,03 a obsadil druhou příčku. I třetí muž dnešní soutěže Nor Eivind Henriksen byl na stupních vítězů i loni v Tokiu. Na olympijské stříbro navázal světovým bronzem výkonem 80,87 metru.

Fajdek se pátým světovým titulem v jedné disciplíně přiblížil legendárnímu tyčkaři Sergeji Bubkovi, který v letech 1983 až 1997 triumfoval šestkrát za sebou. Třiatřicetiletý polský kladivář bude mít další šanci na světové zlato už příští rok, kdy se uskuteční MS v Budapešti.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále - muži, kladivo: 1. Fajdek 81,98, 2. Nowicki (oba Pol.) 81,03, 3. Henriksen (Nor.) 80,87, 4. Bigot (Fr.) 80,24, 5. Halász (Maď.) 80,15, 6. Winkler (USA) 78,99, 7. Kochan (Ukr.) 78,83, 8. Haugh (USA) 78,10.

Ženy - 10 000 m: 1. Gideyová (Et.) 30:09,94, 2. Obiriová 30:10,02, 3. Kipkemboiová (obě Keňa) 30:10,07, 4. Hassanová (Niz.) 30:10,56, 5. Dainielová (Erit.) 30:12,15, 6. Tayeová (Et.) 30:12,45, 7. Kipkiruiová (Kaz.) 30:17,64, 8. Mulatieová (Et.) 30:17,77.

Rozběhy a kvalifikace - muži, 110 m př.: 1. Holloway (USA) 13,14, …28. Svoboda (ČR) 13,65 - nepostoupil do semifinále. 400 m př.: 1. Rosser (USA) 48,62, …30. Müller (ČR) 50,71 - nepostoupil do semifinále. Ženy - 3000 m př.: 1. Jerutová (Kaz.) 9:01,54. Výška: 1. Mahučichová, Geraščenková (obě Ukr.), Vallortigaraová (It.), Sadullajevová (Uzb.) a Pattersonová (Austr.) všechny 193. Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 14,72.