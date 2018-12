Liberečtí volejbalisté podlehli v Poháru CEV Galatasarayi 2:3

před 1 hodinou

Volejbalisté Dukly Liberec prohráli v osmifinále Poháru CEV v domácím prostředí s Galatasarayem Istanbul 2:3.

Odveta se v Turecku hraje 15. ledna, Severočeši potřebují k postupu zvítězit. Pokud by se jim to podařilo rovněž v tie-breaku, určil by čtvrtfinalistu následný zlatý set.

Turecký tým vsadil na ostré podání, na libereckou stranu dvorce poslal sedm es. S většinou servisů si ale domácí hráči poradili a nahrávač Biernat mohl kombinovat jak s univerzálem Štokrem, tak i se smečaři a blokaři. Několikrát také překvapil obranu hostů sám.

Galatasaray v útoku spoléhal na estonského reprezentanta Venna, který se postaral o 22 bodů. Postupem času začali hosté bodovat i blokem a hlavní oporu Dukly Štokra udrželi na úspěšnosti 38 procent. Domácí hráči přesto dokázali dvakrát vyrovnat, v tie-breaku však potom rychle nabrali čtyřbodové manko.

V Liberci se dnes bude hrát ještě jeden zápas, ženy Dukly nastoupí v osmifinále Vyzývacího poháru od 20:00 proti izraelskému celku Hapoel Kfar Saba.