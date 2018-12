Pouhé dva kluby, ale smělý cíl. Čeští hráči volejbalu sedících sní o paralympiádě

před 7 hodinami

Seď a hraj. Jednoduché? Možná na první pohled. Na vlastní kůži se to v roce 2014 rozhodla zjistit Kristýna Kůtová. Tehdejší studentka FTVS se zaměřovala převážně na tělesnou výchovu a sport osob se specifickými potřebami. O volejbalu sedících se dozvěděla právě díky tomu. V té době již trénovala mládež ve Sportovním klubu Kometa Praha a po domluvě s tímto klubem jí už v realizaci volejbalu v sedě nic nebránilo.

"Práce to byla z počátku náročná, ale odměna byla mnohonásobná," říká Kůtová. Nyní se v Praze k pravidelným tréninkům schází jedenáct handicapovaných mužů a dvě ženy.

Po čase se přidalo i pět volejbalistů bez handicapu. Momentálně se volejbal sedících snaží rozšířit své působiště i do Brna, kde se zatím netěší velké návštěvnosti, ale v Praze byla kdysi situace obdobná.

Pražský tým se během posledních let účastnil spousty zahraničních turnajů. "Nejčastěji vyrážíme do Německu, kde sitting volley šlape na plné obrátky. Pravidelně jezdíme i na turnaje do Kodaně," přibližuje Kůtová. "Sami pak pořádáme turnaj s názvem Sitting Comet, za kterým k nám jezdí i účastníci ze zemí jako je Dánsko, Kazachstán, Litva či Itálie." prozrazuje.

Největším úspěchem letošního roku se ale jednoznačně stal postup na kvalifikaci mistrovství Evropy, která proběhne v únoru v Poreči. Evropský šampionát pak bude ve druhé polovině července hostit Budapešť.

Volejbal sedících přijímá stále nové sportovce, kteří si chtějí tento sport vyzkoušet, zažít při něm zábavu a možná se i trochu zapotit. Na spoustu tréninků přichází i studenti z FTVS, kteří se o sport handicapovaných zajímají. V létě si dokonce přišel zatrénovat i bývalý kapitán české volejbalové reprezentace Jakub Novotný.

V tomto měsíci čeká volejbalisty ještě turnaj v Lipsku, kde zakončí úspěšnou sezonu. Začátkem příštího roku by chtěli zintenzivnit tréninky na dva dny v týdnu, což je kvůli dojezdové vzdálenosti většiny hráčů velmi komplikované.

Poté se v rámci přípravy na kvalifikaci pro mistrovství Evropy chystají na mezinárodní turnaj do Finska. "Pokud se nám zadaří, věříme, že náš úspěch přiláká i další sportovní nadšence a budeme společně rozvíjet volejbal sedících u nás," doufá Kůtová a prozrazuje jeden velký sen: "Jednoznačně paralympijské hry. Ale to je ještě hodně práce před námi."