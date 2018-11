Místo práce v laborce boj o olympiádu. Tak se zrodilo plážové duo Míša a Míša

před 4 hodinami

Stejná barva vlasů, stejné jméno i stejný cíl. Nově utvořené duo plážových volejbalistek Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková sní sen o kvalifikaci na olympijské hry do Tokia. Z prvních společných turnajů mají skvělý pocit a věří, že se jim cesta do Japonska povede.

V polovině srpna ale Kvapilová prožívala smutný příběh. Její dosavadní parťačka Kristýna Hoidarová Kolocová se rozhodla ukončit kariéru. Myšlenky na postup do bojů pod pěti kruhy dostaly vážnou trhlinu.

"Úplně jsem to nečekala. Těžká situace. Bylo pro mě důležité rychle nastartovat něco nového. Kdybych se v tom dále utápěla, tak by to pro mě bylo ještě těžší. Proto jsme hned s trenérem Andreou Tomatisem začali vybírat novou parťačku," vzpomíná osmadvacetiletá volejbalistka.

Tisková konference, na které Kolocová oznámila konec kariéry, zafungovala jako skvělý inzerát a loňské vicemistryni Evropy se začaly hlásit první adeptky.

"Pár se mi jich přihlásilo. Pomohl i svaz, který mi doporučoval některé hráčky. Přeci jen, jak člověk objíždí světovou Tour, nemá moc přehled o tom, jak tady jiné Češky hrajou. Asi dva týdny před zářijovým mistrovstvím republiky jsme dělali takový konkurz a zkoušely holky v tréninku," vypráví.

Jenže trhat zavedené páry, které se chystají na domácí vrchol sezony, se jí nechtělo, a pomalu pomýšlela i na to, že domácí šampionát bude bez její účasti. Týden před turnajem se však přihlásila o čtyři roky mladší blondýnka.

"Říkala jsem jí, jestli by si se mnou nechtěla zahrát právě ten jeden turnaj a po něm, že uvidíme, co bude dál. Šly jsme si prostě zahrát a to zřejmě i pomohlo k tomu výsledku," myslí si Kubíčková, která do té doby hrála šestkový volejbal a turnaje na písku měla jen jako doplněk.

Nově složený pár sotva po čtyřech trénincích domácí mistrovství vyhrál a domluvil se, že spolu dokončí sezonu turnajů světové série.

"Míša v podstatě vyhrála ten náš konkurz. Má obrovský potenciál co se týče útočení. Je také vyšší, než některé z hráček, co jsem zkoušela. Rozhodla i souhra na hřišti. Osobní chemie byla to, co převážilo," přiznává Kvapilová.

Pro Kubíčkovou bylo mistrovství republiky skutečně takovým "pracovním pohovorem". V létě dokončila studium klinické biologie na přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a kdyby nevyšel přestup do profesionálního sportu, musela by si najít práci.

"Už jsem dokonce byla i na nějakých schůzkách, měla jsem rozjednané pracovní pozice. Konkrétně šlo o post bioanalytika, takže práce v laboratoři," uvedla.

To ale nebylo potřeba. Duo Míša a Míša, jak mu přezdívá sám trenér, se na turnajích chytlo. V Číně ještě bralo 17. a 33. místo, ale v Mexiku už Češky na tříhvězdičkovém turnaji vybojovaly dělené deváté místo a potrápily i světové jedničky Kanaďanky Brandie Wilkersonovou a Heather Bansleyovou.

"Sedly jsme si jak herně, tak lidsky. Turnaje ukázaly, že na to máme, takže jsme se domluvily na další dva roky," usmívá Kubíčková.

Pro Kvapilovou se během pár měsíců změnila role. Zatímco po boku Kolocové hlavně sbírala zkušenosti a poslouchala zkušenější parťačku, teď je to přesně naopak a sama dává rady mladší spoluhráčce.

"Musela jsem si trochu zvyknout, ale myslím, že to zase není taková změna. Musím hlavně Míše informace dávkovat, abych ji nezahltila, ona ví, jak má hrát," říká zkušenější z dvojice.

Pro Kubíčkovou jsou cenné rady především ohledně cestováním po turnajích. "Křest ohněm pro mě byly dva turnaje v Číně. To je hodně specifická země a musela jsem se na to připravit. Hlavně kufr a jídlo. Vezla jsem si například hodně konzerv tuňáka."

Ani jedna z blondýnek teď nebere olympijskou kvalifikaci na lehkou váhu. "Jdeme do toho s ambicí olympiádu uhrát. Rozhodla jsem se pro to už minulý rok a když Kristýna ukončila kariéru, řekla jsem si, že to mě nezakope a že budu v cestě za tím snem pokračovat. S Míšou máme potenciál k tomu se tam dostat," věří Kvapilová.

"Je to ten nejvyšší cíl, před půl rokem by mě nenapadlo, že budu bojovat o olympiádu, ale v životě to tak chodí, že se vám plány změní ze dne na den. Ale bereme to vážně a teď se budeme během dvou měsíců snažit co nejlépe připravit," dodala Kubíčková.

Obě hráčky nyní o víkendu čeká charitativní akce, benefiční turnaj Vyber si, vydraž si a zahraj si, kde nastoupí k zápasům smíšených dvojic po boku štědrých dárců. Pak už se budou připravovat na lednový začátek nové sezony a sbírání bodů do olympijské kvalifikace.