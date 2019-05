Ledecká dostává z hokeje záchvaty. Po přípravě zamíří na tenisové French Open

před 14 minutami

Že jako vnučka mistra světa Jana Klapáče žije v posledních dnech hokejem, asi nikoho nepřekvapí. Že si ale Ester Ledecká pojede splnit sen na tenisové French Open, to už možná ano. Česká snowboardistka a lyžařka totiž touží po setkání s Rafaelem Nadalem.

Po skončení sezony má česká obojživelnice nabitý program. Testuje lyže, boty i prkna. Do toho si plní mediální a sponzorské povinnosti.

"Předevčírem jsem přiletěla z Londýna, kde jsem dělala rozhovor do časopisu Vogue a fotil mě Bryan Adams. Toho miluju, takže to pro mě byl úplný vrchol. Bylo to úplně jiné focení, než jsem zvyklá, také modelkovské. Bydlela jsem u něj doma a vlastně spala v jeho posteli," směje se Ledecká.

V pátek se v pražské botanické zahradě ujala výsadby lípy velkolisté. "Lítám si teď po světě, do toho trénuju, studuju a bavím se," vysvětluje.

A doma se dlouho neohřeje, na přelomu května a června ji zase čeká cesta do Paříže. "Dostala jsem pozvánku na tenisové Roland Garros, tak doufám, že konečně uvidím toho Nadala," září nadšením Ledecká.

Jako malá tenis hrála, ale neprojevovala v něm takovou míru talentu jako na svazích. Teď už si zahraje jen zřídka rekreačně, ale lásku ke hvězdám typu Nadala nebo Rogera Federera chová pořád.

"Když jsem od svého sponzora dostala tuhle nabídku, nešlo odmítnout. Grandslamy vždycky sleduju, dokonce i na soustředěních," přiznává.

Ještě před tím ale vyrazí do Bratislavy, kde v neděli zhlédne zápas českých hokejistů proti Rakousku na mistrovství světa. Už teď průběh šampionátu bedlivě sleduje a fandí v dresu svého dědy, mistra světa z roku 1972.

"Dívala jsem se na zápas proti Lotyšům a hrozně jsem řvala, někdy u toho dostávám úplné záchvaty. V Bratislavě se budu muset krotit. Budu ve skyboxu a nevím, jestli se tam může řvát," culí se.

Na jaře už ale stihla i zapracovat na věcech, které se jí můžou hodit v dalším ročníku Světového poháru. S lyžařským trenérem Tomášem Bankem pilovala například starty tím, že on ji proháněl na skútru.

"Naučila jsem se další věci, třeba že mám mít ve sjezďáku výš zadek, než ho mám. Ale kdybych mluvila o technice, tak to je na několik hodin vyprávění," krčí rameny.

Sžívá se také s novou posilou v týmu. O servis se jí už nebude starat Petr "Olsen" Kouřil, ale nově Miloš Machytka, který se kdysi staral o lyže například Šárce Strachové.

"Miloš je skvělý chlap, proto jsem si ho vybrala, a jsem ráda, že ho můžu přidat mezi své bodyguardy. Trávím s lidmi ze svého týmu velkou většinu roku, takže hlavně to musí být fajn lidi. Miloš fajn je a jsem ráda, že zapadne. Je důležitý, aby ho práce bavila, chtěl a měli jsme všichni stejný cíl, což máme," uvedla na Machytkovo konto.

Že by se dvojnásobná olympijská šampionka vydala v létě na nějakou delší dovolenou, to od ní nečekejte. Je zvyklá trávit volný čas aktivně a tak to bude i letos.

"Máme naplánovaných ještě pár testovacích příprav a potom to bude takové monotónnější, zase budu dělat letní přípravu na řeckém ostrově Lefkada, ale moc se na to těším. Ráda se tam vracím. Je to domácí prostředí. Můžu tam být měsíc na jednom místě, což je unikátní vzhledem k tomu, jak jsem v zimě rozlítaná," libuje si.

V přípravě na další sezonu nepotřebuje žádnou extra motivaci. Dál chce kombinovat obě disciplíny, lyže i snowboard, na kterém poslední léta dominuje.

"Křišťálový glóbus na snowboardu je fantastický. Pořád mě baví vyhrávat, ale hlavně závodit. Marcel Hirscher taky pořád vyhrává glóby a jsou hezké. To je pro mě motivace. Chci mít glóby doma, chci jich mít co nejvíc a místo na ně ještě mám," dodala Ledecká.