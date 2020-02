Dopingové vzorky zničil kladivem a teď přišel trest. Sun Jang nesmí osm let závodit

Kontroverzní čínský plavec Sun Jang dostal za porušení antidopingových pravidel osmiletý distanc. Kvůli trestu, který dnes oznámila sportovní arbitráž CAS, přijde o letní olympijské hry v Tokiu. Trojnásobný olympijský šampion bude pykat za incident ze září 2018, kdy po dopingové kontrole nařídil svému doprovodu rozmlátit vzorky své krve kladivem.

Osmadvacetiletý Číňan za to dostal od Mezinárodní plavecké federace (FINA) jen napomenutí, ale Světová antidopingová agentura (WADA) se proti tomuto verdiktu odvolala a požadovala zastavení činnosti na dva roky až osm let. Arbitráž CAS se po projednání případu přiklonila k horní hranici.

Jedenáctinásobný mistr světa Sun Jang, který už má za sebou tříměsíční trest za doping, tak nebude v létě v Tokiu obhajovat zlato na 200 metrů volný způsob. Další dvě zlaté medaile získal v roce 2012 v Londýně.

"Býval to můj vzor, ale to, jak se v posledních letech prezentuje, ho srazilo až do suterénu. Když loni kladivem rozmlátil odebrané vzorky, tak jen přiznal, že s drogami nepřestal. Kdyby byl čistý, tak to neudělá," prohlásil o Jangovi už v létě přední český plavec Jan Micka.

