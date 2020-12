Srdnatý boj proti olympijským vítězkám. Házenkářky na Euru přesto těsně prohrály

České házenkářky prohrály na mistrovství Evropy v Dánsku i druhý zápas v základní skupině B. Po čtvrteční porážce se Švédskem podlehly dalšímu velkému favoritovi, úřadujícím olympijským vítězkám Ruskám, 22:24.

Svěřenkyně trenéra Jana Bašného ještě deset minut před koncem útočily na bodový zisk, závěr ale vyšel lépe zkušenějším soupeřkám. Kvůli opatřením proti koronaviru se v Dánsku hraje bez diváků.

Bašný hráčkám za výkon vysekl poklonu. "Zápas byl dobrý. Nějaké detaily bohužel rozhodly, trošku tam byly takové chyby z nevyzrálosti, škoda. Kdybychom byly olympijské vítězky my, třeba by to dopadlo jinak," řekl v on-line rozhovoru s novináři z Herningu Bašný.

"Štve mě, že jsme s nimi hráli takhle a ve finále je to na body k ničemu. Ale to, že si holky dodaly takové sebevědomí v tom, že jsou schopny hrát s olympijskými vítězkami do 60. minuty, to je velice zvedne. Polovinu zápasu hrály mladé hráčky a byly schopné to uhrát," dodal.

Český celek je po dvou kolech čtyřčlenné skupiny v Herningu bez bodu a v pondělí proti Španělsku bude odvracet vyřazení z turnaje. Do další fáze, která se hraje ve dvou šestičlenných skupinách, postoupí první tři týmy. Na minulém Euru před dvěma lety obsadily Bašného svěřenkyně 15. místo.

"Věděli jsme, že budeme ve hře o postup až do posledního zápasu základní skupiny. Nebudeme kalkulovat a uvidíme. Budeme se snažit hrát tak, abychom Španělky přehráli a vyhráli jsme," uvedl Bašný.

Český tým už proti Švédsku předvedl dobrý výkon a dlouho útočil na body. Reprezentantky se nezalekly ani jednoho z nejlepších celků současnosti Rusek, které mají medaili z posledních všech tří velkých akcí. Před čtyřmi lety vyhrály olympijské hry, na minulém Euru obsadily druhé místo a na loňském světovém šampionátu vybojovaly bronz.

Český tým vstoupil do zápasu výborně a na začátku 15. minuty po trháku Kordovské získal nečekané vedení 8:5. Trenér ruského celku si vzal oddychový čas a jeho svěřenkyně ztrátu bleskově dotáhly. Favorit si pak udržoval mírný náskok a v poločase Češky ztrácely dva góly.

I po pauze předváděly výkon na hranici možností a vítězky poslední olympiády nečekaně trápily, přestože jim z nejrůznějších důvodů chybí pět hráček včetně kapitánky Korešové a brankářské jedničky Satrapové.

Její náhradnice mezi tyčemi Kudláčková se stejně jako proti Švédkám rozchytala k výbornému výkonu a držela týmu naději na senzační bodový zisk. Ve 42. minutě Kvášová srovnala na 17:17 a za chvíli přišly zřejmě klíčové chvíle.

Od stavu 18:19 Češky několikrát útočily na srovnání, ale gól nedaly a po dlouhých sedmi a půl minutách bez branky znovu pohnula ukazatelem skóre Ruska Samochinová. Výběr sborné vzápětí odskočil na rozdíl tří tref a očekávanou výhru už uhájil.

"Jestli jsme za stavu 18:19 měli čtyři balony my, tak Rusky je měly taky. Celou druhou půli jsme byli za nimi. Možná kdybychom v tenhle moment vyrovnali, Rusky by možná byly ještě víc pod tlakem a vypadalo by to jinak. Ale těžko říct. Zase tým, který jsme měli proti sobě, jsou olympijské vítězky. Hráčky, které hrály Ligu mistrů, vyhrály Ligu mistrů nebo ji vyhrají," dodal Bašný.

Mistrovství Evropy házenkářek v Dánsku:

Skupina B:

ČR - Rusko 22:24 (13:15)

Sestava a branky ČR: Kudláčková, Novotná - Knedlíková 3, Konečná, Maňáková 1, Kvášová 2/1, Polášková 3, Kordovská 1, Mikulášková, Hurychová 1, Šustková, Marčíková 2, Zachová, Kovářová 1, Jeřábková 6/2, Malá 2.

Rozhodčí: M. Sáová, V. Sáová (obě Portug.). Sedmimetrové hody: 4/3 - 3/2. Vyloučení: 3:3. Bez diváků.

Španělsko - Švédsko 23:23 (13:10).

Tabulka:

1. Rusko 2 2 0 0 55:44 4 2. Švédsko 2 1 1 0 50:46 3 3. Španělsko 2 0 1 1 45:54 1 4. ČR 2 0 0 2 45:51 0

Skupina C (Kolding):

Nizozemsko - Srbsko 25:29 (15:9).

Tabulka:

1. Srbsko 1 1 0 0 29:25 2 2. Chorvatsko 1 1 0 0 24:22 2 3. Maďarsko 1 0 0 1 22:24 0 4. Nizozemsko 1 0 0 1 25:29 0

Skupina D (Kolding):

Polsko - Rumunsko 24:28 (15:11), Německo - Norsko 23:42 (14:22).

Tabulka: