Házenkářky podruhé v řadě postoupily na MS. Proti Švýcarsku v baráži zvládly i odvetu

České házenkářky si podruhé za sebou zahrají na mistrovství světa. Svěřenkyně norského trenéra Benta Dahla zvítězily v domácí odvetě kvalifikačního play off nad Švýcarskem 36:27 a po sobotní venkovní výhře 32:31 stvrdily postup na prosincový šampionát.

Národní tým dnes v Brně od začátku dominoval a prakticky rozhodl už v první půli, po níž vedl o sedm branek. Devět gólů zaznamenala nejlepší střelkyně utkání Markéta Jeřábková.

Češky vyřadily Švýcarsko v play off o světový šampionát podruhé za sebou, předloni uspěly po domácí remíze a venkovním vítězství o šest branek. Národní tým se představí na třetím z posledních čtyř MS. Předloni Češky skončily na 19. místě, jejich maximem je osmá příčka z Německa v roce 2017. Letošní šampionát se uskuteční od 29. listopadu do 17. prosince v zemích házenkářských velmocí Dánsku, Norsku a Švédsku.

"V první řadě mám velkou radost, že jsme dnes předvedli svou nejlepší hru. Bylo pro nás velmi důležité odehrát doma dobrý zápas a všem v zemi ukázat, že jsme dobrý tým. Panovala tu také skvělá atmosféra. V tuhle chvíli cítím jen štěstí," řekl novinářům Dahl.

Poté, co se těsně před zahajovacím hvizdem rozloučila s reprezentační kariérou opora Jana Knedlíková, začal český tým velmi zostra. Díky třem brankám střelkyně Jeřábkové favorit v bouřlivé atmosféře v Brně rychle odskočil na 4:1 a postupně náskok navyšoval.

Češky mnohem lépe než v sobotu v Basileji bránily, na opačné straně nápaditými kombinacemi rozebíraly soupeřovu defenzivu a už po čtvrthodině je Zachová po úniku poslala do vedení o šest branek. Švýcarky se pak přiblížily na rozdíl čtyř gólů, těsně před pauzou Dahlův výběr znovu zabral a do kabin šel s pohodlným náskokem 17:10. Šestkrát v první půli skórovala Jeřábková, téměř padesátiprocentní úspěšnost zákroků měla v úvodním dějství brankářka Petra Kudláčková.

"Šly jsme do toho jako do nového zápasu. Jsme rády, že to nebylo žádné drama, protože taky máme jen jedny nervy," řekla novinářům s úsměvem Kudláčková. "Nejdůležitější byl vstup do zápasu. Vytvořily jsme si náskok a pak si ho postupně udržovaly po celý zápas," podotkla Jeřábková.

Po změně stran domácí hráčky odskočily do vedení o devět gólů. Švýcarky, které na rozdíl od českého výběru vloni v listopadu startovaly na mistrovství Evropy, ale na světový šampionát ještě nikdy nepostoupily, pak po několika soupeřových chybách v útoku snížily těsně před polovinou druhého dějství na 18:24, ale to bylo z jejich strany vše.

Dahlovy svěřenkyně po oddychovém čase přidaly a ve 49. minutě poprvé v utkání vedly dvouciferným rozdílem, když Cholevová trefila opuštěnou branku. V závěru si mohl Dahl dovolit prostřídat sestavu a dát šanci všem hráčkám z lavičky. Domácí tým dal hned 11 gólů z rychlých brejků. "Celý zápas byl o naší obraně, spolupráce s brankářkou nám fungovala o hodně lépe než ve Švýcarsku. Myslím, že jsme si to zasloužily," uvedla Jeřábková.

Reprezentantky rázně odvrátily hrozbu, že po neúčasti na listopadovém Euru budou chybět na druhé velké akci po sobě. Trenér Dahl, jenž převzal český výběr v létě, prožil po sérii osmi přípravných zápasů úspěšné první dva soutěžní duely na lavičce týmu.

"Zase jsme to po těch dvou letech dokázaly, je to úžasné. Ale postup je jen začátek. Mistrovství světa ve Skandinávii, to je úplně úžasné. Máme se všechny na co těšit. Budeme se připravovat možná už od zítra," řekla s úsměvem Kudláčková.

Odvetné utkání play off kvalifikace mistrovství světa házenkářek:

Česko - Švýcarsko 36:27 (17:10)

Sestava a branky Česka: Kudláčková, Novotná - Polášková, Kordovská 4, Mikulášková, Šustáčková 3, Stříšková, Stellnerová 3, Kuxová, J. Franková, A. Franková 2, Zachová 2, Kovářová 3, Jeřábková 9, Malá 7, Cholevová 3.

Nejvíce branek Švýcarska: Kündigová 6, Bucherová 4. Rozhodčí: Prastaloová, Balvanová (obě Bosna). Sedmimetrové hody: 2/2 - 4/4. Vyloučení: 1:0. Diváci: 1515. První zápas: 32:31, postoupilo Česko.