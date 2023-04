Byl u největší loupeže historie, 17 let je ve vězení. Murray ale sní o návratu do UFC

Býval špičkovým MMA fighterem, bojoval i v prestižní organizaci UFC a sní o tom, že se do ní zase vrátí. A to přesto, že už sedmnáct let sedí ve vězení a dalších osm roků má ještě za mřížemi zůstat. Angličan Lee Murray byl totiž jedním z aktérů největší loupeže hotovosti v historii Velké Británie.

V únoru 2006 přepadl kriminální gang skladiště peněz, které pro Bank of England hlídala bezpečnostní agentura Securitas. Zloději si odnesli 53 milionů liber v bankovkách, což znamenalo největší loupež hotovosti v historii Velké Británie.

A to ještě dalších 154 milionů liber zanechali na místě, protože je neměli jak pobrat…

Jednou z hlavních postav gangu byl Lee Murray. Tehdy osmadvacetiletý zápasník s přezdívkou Lightning (Blesk) za sebou měl i vítězné vystoupení v UFC, v Las Vegas udolal Jorgeho Riveru hned v prvním kole.

Murraymu a dalšímu pachateli Paulu Allenovi se po loupeži povedlo přes Amsterdam utéct do Maroka, kde ho však policie v červnu dopadla. Tamní úřady uvedly, že muži zákona museli použít "zvláštní techniky k zadržení podezřelých, protože byli specialisty na bojová umění a střelné zbraně".

Murray se díky tomu, že měl po otci i marocké občanství, vyhnul vydání do Velké Británie, přesto vyfasoval 15 let ve vězení (čtyři z jeho spolupachatelů dostali v Anglii doživotí). Poté, co se pokusil o útěk, mu přibylo dalších deset let.

"Kdybych mohl vrátit čas a změnit, co jsem provedl, nezměnil bych, co jsem udělal," překvapil Murray v čtyřdílném dokumentu Catching Lightning (Chytání Blesku), který má dnes premiéru na streamovací službě Showtime.

Svůj postoj nyní pětačtyřicetiletý muž vysvětlil. "Jsem tím, kým jsem dnes. A jsem šťastný, kým dnes jsem. Tehdy jsem byl divoký. Nepřemýšlel jsem. Nepřemýšlel jsem správným způsobem. Nemyslel jsem dopředu. Nemyslel jsem na budoucnost. Způsob, jakým uvažuju dnes, je úplně jiný," dušoval se Murray.

"Ve vězení pochopíte, co je v životě důležité. Mrzí mě, co jsem udělal. Lituju oběti té loupeže. Ublížil jsem spoustě lidí. Ublížil jsem i svojí rodině. Udělal jsem z nich oběti. Udělal jsem chybu," kál se někdejší zápasník.

Až vyjde z vězení, chtěl by si otevřít vlastní fitko. A přestože mu v té době bude přes padesát let, pokud tedy nedostane milost, nevzdává se ani toho, že se jednou do UFC vrátí.

"Zápasení je můj život, mám ho v krvi. Pokud tam nebudu bojovat já sám, tak tam aspoň někoho přivedu," naznačil, že se o úspěch případně pokusí jako trenér. "Tak či tak, chci vyhrát titul v UFC. Můj příběh ještě neskončil," vzkázal Murray z kriminálu.