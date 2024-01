Šest ran nožem kvůli drinku, mizivá šance na návrat. Teď Prandi zázračně vyhrál Euro

Před dvěma lety musel vynechat Euro házenkářů kvůli podlému útoku, při kterém byl pobodán nožem. V tu chvíli se nad kariérou Elohima Prandiho vznášel velký otazník. Tehdy měl však štěstí v neštěstí, zvládl se brzy vrátit a na letošním mistrovství Evropy vystřílel Francii titul skvělými kousky v zápasech o medaile.

Silvestr 2021 byl pro Prandiho událostí, která mu změnila život. V Paříži poblíž Champs-Élysées vyrazil s mámou a dvěma přáteli na soukromou akci, jež pro něj mohla mít fatální následky.

"Kvůli nedorozumění a rozlité lahvi jsem byl najednou napaden skupinou lidí. Nejsem někdo, kdo vyhledává potíže, nicméně musel jsem se bránit," vyprávěl pak francouzský házenkář s odstupem času.

"Nevím, co se tomu klukovi, který mě napadl, honilo hlavou, ale najednou přišel a šestkrát mě bodl nožem do zad," pokračoval v mrazivém popisu.

Francouzská reprezentace se v té době chystala na blížící se evropský šampionát v Maďarsku a na Slovensku. Prandi v přípravě chyběl kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, na turnaj už se s ním počítalo.

Ale po podlém útoku nožem šla házená na vedlejší kolej.

"Když jsem se pak dozvěděl, co se stalo, moje první reakce byla, že jsem v p*deli," vzpomínal Prandi. "Měl jsem obrovské štěstí, že údery nezasáhly plíce, slezinu ani jiné orgány. Bylo to prý hodně těsné," doplnil.

První myšlenky rodáka z jižní Francie, kterému bylo tehdy 23 let, byly takové, že pravděpodobnost návratu k házené je mizivá. Po několika vyšetřeních ho však lékaři ubezpečili, že to možné bude.

A za pár měsíců už byl Prandi zpátky v dresu Paris St. Germain.

"Dal jsem si záležet, abych to přijal co nejrychleji. Ne každý den to bylo snadné, ale snažil jsem se zachovat si pozitivní náladu. To je vždy lepší než se nějak litovat," konstatoval Prandi.

Vrátil se i do národního týmu a vloni s ním získal stříbrnou medaili na světovém šampionátu ve Švédsku a Polsku. Nad síly francouzského mužstva tam byli až ve finále Dánové.

To na kontinentálním turnaji, který například bývalý český reprezentant Karel Nocar vidí jako nejtěžší na světě, letos Francie s Prandim v sestavě dokráčela v Německu až na nejvyšší stupínek.

Urostlá pětadvacetiletá spojka přispěla 22 góly a k největším výkonům se vzepjala v pátečním semifinále proti Švédům a v nedělním finále - stejně jako na MS - s Dány.

Tak tohle? 😳 Francouz Elohim Prandi skóroval v poslední vteřině semifinále mistrovství Evropy z devítimetrového hodu neskutečným obstřelem a poslal zápas do prodloužení. 🚀🇫🇷 V něm Francie vyhrála 34:30 a zahraje si tak o zlato. 🥇pic.twitter.com/Q1VcVRBIVB — Livesport.cz (@LivesportCZ) January 26, 2024

V semifinále jeho pumelice pomohly ve chvílích, kdy Francouzi tahali za kratší konec. A především v poslední sekundě druhé půle, kdy šel Prandi za stavu 26:27 na střelu z deseti metrů proti švédské zdi.

Někteří hráči na střídačce, a s nimi i trenér Guillaume Gille, nevěřili, že by se z této pozice mohl trefit a poslat prohraný zápas do prodloužení.

Jenže Prandi se vyklonil doprava, propálil hradbu Švédů a překvapený Andreas Palicka v bráně neměl šanci zareagovat. Balon se odrazil od horní tyče do sítě a v prodloužení Francie zápas otočila.

"Mohl by na takovou střelu zkusit 10 tisíc pokusů doma a nejspíš by jich moc nedal. Dnešek je z těch dní, kdy to dokázal," žasl trenér Gille.

"Jeden z nejbláznivějších gólů, které jsem kdy viděl. Zvlášť v kontextu, že šlo o semifinále Eura. Vlastně to může být možná nejlepší gól, který kdy v kariéře uvidím," přemýšlel francouzský brankář Samir Bellahcene.

"Je to jednoduché, míč jsem vůbec neviděl. A když je to taková bomba o rychlosti 118 kilometrů za hodinu, nedá se pak vůbec zareagovat," krčil rameny jeho protějšek Palicka, švédská stálice s kořeny v Česku a zároveň Prandiho klubový spoluhráč z PSG.

"Věděl jsem, že se musím dostat přes blok, v pravou chvíli zamířit a ještě vystřelit nejtvrději, jak umím. Prostě jsem se jen modlil, aby to došlo až do sítě," uvedl šťastný autor zázračné rány.

Švédové ještě po zápase vydali protest, gól Prandiho podle nich nebyl správně dle regulí. Že vykročil pravou nohou doprava je v pořádku, ale vadilo jim, že před vypuštěním míče zvedl ze země i levou nohu. S podivem bylo to, že se rozhodčí vůbec nešli podívat na video.

Evropská házenkářská federace ale protest k nevoli Švédů zamítla.

Ani finále nešlo ve druhém poločase podle představ Francouzů, kterým favorizovaní Dánové utekli do trháku 17:14. V 53. minutě vyrovnával Prandi na 24:24 a dramatický závěr skončil výsledkem 27:27.

V prodloužení vedla Francie 31:30, ale půl minuty před koncem jí byla signalizována pasivita. V případě ztráty míče by soupeř mohl srovnat, tíhu okamžiku však na sebe vzal Prandi a křečovitý útok zakončil nechytatelnou střelou.

Dánové pak kuriózní trefou snížili, nicméně v samém závěru už se k míči nedostali. Prandi, jehož gól byl nakonec zlatý, zadribloval a vyslal do úniku Yanise Lenneho, jenž pečetil konečný výsledek 33:31.

"Je to takový nebojsa, který pálí ze všech pozic," charakterizoval během semifinále Prandiho hru házenkářský expert České televize Jan Landa.

Před dvěma lety měl Prandi štěstí v neštěstí, nyní se nemalou měrou zasloužil o to, že se úřadující olympijští šampioni Francouzi po deseti letech vrátili také na evropský trůn.