Házenkáři Francie udolali ve finále ME po prodloužení Dánsko, bronz má Švédsko

Házenkáři Francie v dramatickém finále mistrovství Evropy v Německu překvapivě porazili favorizované Dánsko 33:31 po prodloužení. Úřadující olympijští vítězové oplatili Seveřanům prohru z finále loňského světového šampionátu a zlato z Eura získali počtvrté v historii.

Dánům nepomohlo k triumfu ani devět branek Mikkela Hansena, za Francii se osmkrát trefil Ludovic Fabregas. Ve duelu o třetí místo zvítězili obhájci titulu Švédové nad domácím Německem 34:31 a zajistili si přímý postup na olympijské hry.

Ve vyprodané hale pro takřka 20 tisíc diváků v Kolíně nad Rýnem se ve finále skóre přelévalo na obě strany. Francouzi dokázali v závěru základní hrací doby srovnat na 27:27 a v druhé části desetiminutového prodloužení rozhodnout. Dánští přemožitelé českého týmu ze základní skupiny a vítězové posledních tří světových šampionátů neukončili své čekání na evropské zlato, které trvá od roku 2012.

Dánové vstupovali do finále v roli mírných favoritů a v úvodu ji potvrzovali. Od stavu 4:6 dali pět branek po sobě a v 17. minutě šli do třígólového vedení. Francouzi se ale dokázali do přestávky dotáhnout a v poločase byl stav nerozhodný 14:14.

Po změně stran si Seveřané udržovali mírný náskok až do 55. minuty, kdy Mahé poslal soupeře do vedení 25:24. Dánové ale zareagovali a byli blízko k tomu, aby utkání dotáhli k vítězství po 60 minutách.

Nejlepší francouzský střelec utkání Fabregas ale 27 sekund před koncem z pivota srovnal na 27:27 a poslal dramatický duel do prodloužení, které muselo rozhodnout evropské finále poprvé od roku 2002.

V jeho první části Seveřané vedli. Dvě sekundy před vypršením úvodní pětiminutovky ale vyrovnal opět Fabregas a druhou část prodloužení už lépe zvládl jeho tým.

Francouzi odskočili do vedení 31:29 a náskok si již udrželi. Ovládli tak druhý z posledních tří vzájemných soubojů o velké zlato, Dány porazili i ve finále minulých olympijských her.

Švédové v duelu o třetí místo s Německem ovládli první poločas o šest gólů. Pohodlný náskok si zpočátku udržovali i po přestávce, domácí ale dokázali šest minut před koncem snížit na rozdíl jediné branky. Favorit však obrat nepřipustil.

Premiérový evropský bronz Švédové přidali do sbírky k pěti titulům a jednomu stříbru. Stále zůstávají historicky nejúspěšnější zemí Eura, druhá je Francie. Německo čeká na medaili z kontinentálního mistrovství od zlata v roce 2016 a o místo na olympiádě v Paříži bude muset zabojovat v kvalifikaci.

Mistrovství Evropy házenkářů v Kolíně nad Rýnem (Německo):

Finále:

Francie - Dánsko 33:31 po prodl. (27:27, 14:14)

Nejvíce branek: Fabregas 8, Remili 5, Lenne, Prandi, Nahi všichni 4 - Hansen 9, Gidsel 8, Pytlick 5.

O 3. místo: Švédsko - Německo 34:31 (18:12)

Konečné pořadí ME:

1. Francie, 2. Dánsko, 3. Švédsko, 4. Německo, 5. Maďarsko, 6. Slovinsko, 7. Portugalsko, 8. Rakousko, 9. Norsko, 10. Island, 11. Chorvatsko, 12. Nizozemsko, 13. Španělsko, 14. Černá Hora, 15. Česko, 16. Polsko, 17. Severní Makedonie, 18. Gruzie, 19. Srbsko, 20. Faerské ostrovy, 21. Švýcarsko, 22. Rumunsko, 23. Řecko, 24. Bosna a Hercegovina.