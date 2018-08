Další úspěch českého beachvolejbalu. Vodička a Trousil získali na ME do 18 let stříbro

před 1 hodinou

Jan Vodička a Tadeáš Trousil prohráli na evropském šampionátu beachvolejbalistů do 18 let v Brně až ve finále proti Švédům.

Brno - Plážoví volejbalisté Jan Vodička a Tadeáš Trousil získali na mistrovství Evropy do 18 let v Brně stříbro. Ve finále prohráli se švédskou dvojicí Jonatan Hellvig, David Ahman 18:21 a 10:21. Do semifinále se probojovaly také Julie Honzovičová a Lucie Šulcová, ale na medaili nedosáhly a obsadily čtvrté místo.

"Ani jsme nedoufali, že se dostaneme tak daleko, nehrajeme s Tadeášem tak dlouho jako ostatní páry," uvedl Vodička na svazovém webu. "Přišel jsem nedávno ze šestkového volejbalu a začali jsme trénovat poměrně narychlo. Je to neuvěřitelné být tak vysoko po tak krátké době," dodal.

Hellvig s Ahmanem v semifinále nečekaně vyřadili ruskou dvojici Denis Šekunov, Dmitrij Vereťuk, která už letos vyhrála MS do 19 let i ME dvacítek. Českou dvojici ve finále Švédové zdolali za necelou půlhodinu po těsném triumfu v prvním setu a jasné výhře v druhém.

Honzovičová a Šulcová prohrály v semifinále s německou dvojicí Svenja Müllerová, Lea Sophie Kunstová 0:2 a nevyšel jim ani zápas o bronz. V něm byly nad jejich síly Španělky Daniela Álvarezová a Sofía Gonzálezová.

ME v plážovém volejbalu do 18 let v Brně:

Muži:

Finále: Hellvig, Ahman (Švéd.) - Vodička, Trousil (ČR) 2:0 (18, 10),

o 3. místo: Vereťuk, Šekunov (Rus.) - Dillier, Schnegg (Švýc.) 2:0 (19, 16),

…9. Šépka, Zavadil, 17. V. Beneš, Maixner (všichni ČR).

Ženy:

Finále: Müllerová, Kunstová (Něm.) - Bočarovová, Ludkovová (Rus.) 2:0 (21, 16),

o 3. místo: Álvarezová, Gonzálezová (Šp.) - Šulcová, Honzovičová (ČR) 2:0 (16, 16),

…17. Svozilová, Tezzele a K. Žolnerčíková, Kinská (všechny ČR).